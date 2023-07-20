Уральские программисты наладили с Китаем трансграничный электронный документооборот

Уральские программисты наладили трансграничный электронный документооборот (ЭДО): к пилотному проекту уже подключились около тридцати отечественных фирм, у которых есть контрагенты в Китае.

Среди первопроходцев - металлургическая компания из Челябинской области, крупнейший автодилер, логисты и нефтяники. В рамках промышленной выставки ИННОПРОМ 2023 IT-компания, которая разработала схему документооборота, подробно о нем рассказала.

Благодаря решению уральских разработчиков представители бизнеса могут не зависеть от международных курьерских служб, скорость обмена документами сократится до нескольких минут. Ранее процедура занимала от трех месяцев до полугода, процесс тормозился из-за длительного оформления соглашения о сотрудничестве. Проверка легитимности подписей в новой схеме роумингового трансграничного ЭДО ложится на доверенную третью сторону, она проверяет подлинность самих сертификатов электронной подписи нерезидента.

Контрагент в Китае загружает документ в сервис и подписывает его. После этого партнер в России получает его в сервис ЭДО, затем доверенная третья сторона проверяет иностранную подпись. Далее пользователь в России получает через сервис ЭДО подписанный документ и технологическую квитанцию о валидности иностранной подписи, - рассказал директор по развитию СКБ-Контур Илья Бублик.

Пока все сделки дублируются и в бумажном виде, чтобы договоры имели юридическую силу.

ФНС и Минцифры инициативу поддержали, готовится пакет поправок для разработчиков и в Госдуму РФ, чтобы надобность в бумажном подтверждении сделки отпала. Пакет правок будет рассмотрен в ближайшее время в Госдуме РФ. После этого проект заработает в полную силу.

Доказать юридическую значимость документа в спорных ситуациях поможет укэп - усовершенствованная квалифицированная электронная подпись.

Со стороны Китая в эксперименте участвует оператор электронного документооборота Shanghai Electronic Certification Authority (SHECA). Внедрение новой схемы документооборота для клиентов в разных странах ничего не меняет, они работают в тех же интерфейсах и просто подписывают свои привычные бухгалтерские документы электронной печатью.