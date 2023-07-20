Войти
Российская газета

Уральские программисты наладили с Китаем трансграничный электронный документооборот

266
0
+1
Павильон "Российско-китайское экспо"
Павильон "Российско-китайское экспо"
Источник изображения: www

Уральские программисты наладили трансграничный электронный документооборот (ЭДО): к пилотному проекту уже подключились около тридцати отечественных фирм, у которых есть контрагенты в Китае.

Среди первопроходцев - металлургическая компания из Челябинской области, крупнейший автодилер, логисты и нефтяники. В рамках промышленной выставки ИННОПРОМ 2023 IT-компания, которая разработала схему документооборота, подробно о нем рассказала.

Благодаря решению уральских разработчиков представители бизнеса могут не зависеть от международных курьерских служб, скорость обмена документами сократится до нескольких минут. Ранее процедура занимала от трех месяцев до полугода, процесс тормозился из-за длительного оформления соглашения о сотрудничестве. Проверка легитимности подписей в новой схеме роумингового трансграничного ЭДО ложится на доверенную третью сторону, она проверяет подлинность самих сертификатов электронной подписи нерезидента.

Контрагент в Китае загружает документ в сервис и подписывает его. После этого партнер в России получает его в сервис ЭДО, затем доверенная третья сторона проверяет иностранную подпись. Далее пользователь в России получает через сервис ЭДО подписанный документ и технологическую квитанцию о валидности иностранной подписи, - рассказал директор по развитию СКБ-Контур Илья Бублик.

Пока все сделки дублируются и в бумажном виде, чтобы договоры имели юридическую силу.

ФНС и Минцифры инициативу поддержали, готовится пакет поправок для разработчиков и в Госдуму РФ, чтобы надобность в бумажном подтверждении сделки отпала. Пакет правок будет рассмотрен в ближайшее время в Госдуме РФ. После этого проект заработает в полную силу.

Доказать юридическую значимость документа в спорных ситуациях поможет укэп - усовершенствованная квалифицированная электронная подпись.

Со стороны Китая в эксперименте участвует оператор электронного документооборота Shanghai Electronic Certification Authority (SHECA). Внедрение новой схемы документооборота для клиентов в разных странах ничего не меняет, они работают в тех же интерфейсах и просто подписывают свои привычные бухгалтерские документы электронной печатью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Похожие новости
24.10.2022
Штатная комплектация: для чего США продлевают срок службы 60-летних бомбардировщиков
05.08.2021
Грузинские генералы просят дружбы с Россией
10.01.2017
Российские эксперты прокомментировали испытание Китаем самолета на водороде
24.04.2015
С-300 не сможет защитить Иран полностью
03.06.2013
Ил-76: цена серии
04.07.2011
"Рособоронэкспорт" считает незаконной продажу Украиной Китаю техдокументации на десантный корабль на воздушной подушке "Зубр"
26.02.2008
На пути к созданию современных и эффективных Вооруженных Сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 15:45
  • 53310
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 15:25
  • 0
ИННОПРОМ-2023: Устойчивое производство и важность сотрудничества
  • 20.07 15:06
  • 10
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.07 13:30
  • 1
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 13:17
  • 1
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 08:34
  • 3
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 04:49
  • 2578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.07 00:33
  • 4
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт