Сапер рассказал, что ВСУ перешли на сельхоздроны из-за нехватки БПЛА Bayraktar

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют сельскохозяйственные дроны для выполнения боевых задач. Об этом в четверг, 20 июля, рассказал сапер из сводной казачьей бригады «Дон» с позывным Рахматулла.

«Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются «Корова», «Баба-яга», «Ведьма». <…> Они жужжат громко, но самое страшное, что они носят на себе боеприпасы», — поделился военнослужащий с «РИА Новости».

Он отметил, что данные устройства могут поднимать в воздух до четырех снарядов за раз, в том числе 50-килограммовые авиабомбы. По словам собеседника агентства, ВСУ применяют их в связи с истощением запасов ударных и разведывательных беспилотников Bayraktar.

Накануне стало известно, что в районе Кинбурнской косы ВС РФ сбили один из последних дронов Bayraktar на вооружении украинской армии.

В общей сложности, по данным МО, с начала спецоперации российские военные ликвидировали более 5 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Только 18 июля сообщалось, что в течение суток были уничтожены 43 беспилотника ВСУ.

Между тем 10 июля появилась информация о начале строительства завода на Украине, который будет выпускать дроны Bayraktar.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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