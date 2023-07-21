Украинцам под видом танка Challenger 1 продали устаревший Chieftain

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Украинцы похвастались тем, что им удалось приобрести для своих вооруженных формирований снятый с вооружения танк Challenger 1.

Как сообщает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие "), похоже, английские коллекционеры, продававшие эту гусеничную машину, специально ввели в заблуждение своих гостей, которые слабо разбираются в иностранной материальной части. Так как на появившихся в социальных сетях фотографиях и видеоматериалах присутствовал еще более старый образец - Chieftain, списанный почти тридцать лет назад. По некоторым данным, показанный экземпляр находился в одной из частных коллекций.

Сейчас танк, который в некоторых местах покрылся ржавчиной, пытаются довести до боеспособного состояния. Утверждается, что позже к нему добавятся еще несколько единиц.

Даже если эти танки и будут переправлены на Украину, их боевая ценность крайне сомнительна. Достаточно тяжелые и громоздкие (по своей массе примерно сравнимы с Leopard 2А4), они не способны выдерживать попадания современных противотанковых средств даже при усилении защиты накладной броней.

Ненадежный двухтактный шестицилиндровый двигатель Leyland L60 имеет мощность 750 лошадиных сил, что явно недостаточно для 55-тонного танка. В результате максимальная скорость по шоссе составляет всего 48 км/ч, а по пересеченной местности достигает лишь 30 км/ч. Запас хода по топливу также не выдающийся - 300 км.