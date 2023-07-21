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Известия.ru

Капитан ВСУ признал высокую эффективность работы российской РЭБ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Капитан 72-й бригады ВСУ Алымов признал высокую эффективность работы российской РЭБ

Капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) 72-й бригады Сергей Алымов заявил, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ крайне эффективно противодействуют украинской армии.

«У них (российской армии. — Ред.) такой РЭБ, что я по рации не слышу человека. Я его вижу, но не слышу, а рация должна брать на 5 км. <…> Они нас глушили — это просто жесть. <…> У них РЭБ очень, очень сильный», — сказал он в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko.

Как отметил украинский боевик, технологии РЭБ развивались еще во времена СССР. При этом Украина забросила их, в отличие от российских инженеров, которые улучшали системы.

Ранее, 18 июля, Минобороны России сообщило, что киевский режим в ночь на 18 июля пытался осуществить террористическую атаку 28 беспилотниками по объектам на территории Крыма. Все БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны и средствами РЭБ. Не достигнув цели, они потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет.

16 июля британское издание The Economist написало, что российские подразделения РЭБ эффективно глушат сигнал GPS поставляемой Западом техники ВСУ, часто даже той, которую считали ранее неуязвимой.

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) 12 июля подавили радиоэлектронные средства противника в ходе боевой работы расчетом «Красуха-С4».


До этого, 7 июля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ смогли заметно снизить эффективность поставляемых Украине американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он пояснил, что противовоздушная оборона (ПВО) и средства РЭБ могут глушить GPS-сигналы ракет HIMARS и резко снижать их точность. То же самое можно сделать и с установками ATACMS.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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