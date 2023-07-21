Войти
Lenta.ru

В России оценили защищенность новых Т-72Б3М

81
0
0
Танк Т-72Б3М на Марьинском направлении
Танк Т-72Б3М на Марьинском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Российские танки Т-72Б после модернизации до уровня Т-72Б3М получили динамическую защиту «Реликт» в кормовой части, следует из опубликованного во вторник видео «Уралвагонзавода». Улучшенную защищенность оценил военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что на кадрах показаны модернизированные танки на железнодорожных платформах. Машины получили блоки «Реликта» на корме. Ранее кормовую броню толщиной в несколько сантиметров прикрывали только решетчатые экраны.

«В рамках СВО, во-первых, применяется большое число разнообразных противотанковых средств высокой эффективности. Во-вторых, для поражения танков активно используются беспилотные летательные аппараты, несущие кумулятивные боеприпасы. В-третьих, сам характер боевых эпизодов таков, что боевые машины активно маневрируют, подходят к рубежам и отходят от них и открывают для атаки бортовые и кормовые проекции. Учитывая все три фактора, для повышения защищенности танков сегодня их защита должна быть всеракурсной. Старая концепция, предполагавшая, что танк будет встречать противника только самым защищенным местом, то есть лбом, сегодня уже не работает», — сказал Мураховский.

Он добавил, что в рамках спецоперации улучшение защищенности российских танков было поэтапным. Сперва они получили решетчатые экраны для защиты крыши башни, потом танки оснастили увеличенными бортовыми экранами с динамической защитой, затем они получили дополнительные блоки динамической защиты на башне. Мураховский отметил, что после установки «Реликта» на корму танки получают почти всеракурсную защиту.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России очередную партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М.

В мае на опубликованном Минобороны России видео показали танк с козырьком для защиты башни, который оснастили динамической защитой «Контакт-1».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Похожие новости
26.10.2021
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
23.01.2020
Поводырь для уставшей «восьмидесятки»
09.01.2019
125-мм пушка 2А82 для танка "Армата" Т-14
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
27.11.2013
Под силу инженерные задачи любой сложности
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
09.09.2010
Танковая кузница России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 01:14
  • 53335
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 15:06
  • 10
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.07 13:30
  • 1
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 13:17
  • 1
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 08:34
  • 3
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 04:49
  • 2578
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт