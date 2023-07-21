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bmpd.livejournal.com

Новая американская военная помощь Украине по линии USAI

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Министерство обороны США 19 июля 2023 года объявило о предоставлении нового крупного пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 1,3 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 42,6 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 43,9 млрд долл.

Американская эвакуационная машина Oshkosh M1089A1P2 MTV в вооруженных силах Украины, март 2023 года (с) социальные сети

Данный пакет помощи полностью выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. В связи с тем, что предоставляемые по данной части пакета имущество и системы должны быть еще только законтрактованы, а затем изготовлены (или отремонтированы), то, видимо, значительная их часть будет фактически поставлена через достаточно длительное время.

В данный пакет помощи вошли:

- четыре зенитных ракетных комплекса NASAMS и зенитные управляемые ракеты к ним;

- 152-мм артиллерийские выстрелы;

- оборудование для разминирования;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost и Switchblade;

- высокоточные авиационные боеприпасы [видимо, управляемые авиационные бомбы JDAM];

- оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и радиоэлектронной борьбы;

- 150 автомобильных цистерн;

- 115 автомобилей для буксировки и перевозки техники;

- 50 эвакуационных машин;

- оборудование для охраны портов и гаваней;

- системы тактической защищенной радиосвязи;

- поддержка обучения, технического обслуживания и обеспечения.

Судя по всему, большая часть стоимости из общего объема пакета в 1,3 млрд дол придется на закупку четырех новых зенитных ракетных комплексов NASAMS, что доводит общее количество ЗРК NASAMS для Украины до 12.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
NASAMS
Компании
Oshkosh
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