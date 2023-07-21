Новая американская военная помощь Украине по линии USAI

Министерство обороны США 19 июля 2023 года объявило о предоставлении нового крупного пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 1,3 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 42,6 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 43,9 млрд долл.
Американская эвакуационная машина Oshkosh M1089A1P2 MTV в вооруженных силах Украины, март 2023 года (с) социальные сети
Данный пакет помощи полностью выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. В связи с тем, что предоставляемые по данной части пакета имущество и системы должны быть еще только законтрактованы, а затем изготовлены (или отремонтированы), то, видимо, значительная их часть будет фактически поставлена через достаточно длительное время.
В данный пакет помощи вошли:
- четыре зенитных ракетных комплекса NASAMS и зенитные управляемые ракеты к ним;
- 152-мм артиллерийские выстрелы;
- оборудование для разминирования;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы [видимо, управляемые авиационные бомбы JDAM];
- оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и радиоэлектронной борьбы;
- 150 автомобильных цистерн;
- 115 автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 50 эвакуационных машин;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- системы тактической защищенной радиосвязи;
- поддержка обучения, технического обслуживания и обеспечения.
Судя по всему, большая часть стоимости из общего объема пакета в 1,3 млрд дол придется на закупку четырех новых зенитных ракетных комплексов NASAMS, что доводит общее количество ЗРК NASAMS для Украины до 12.