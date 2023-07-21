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РИА Новости

ВСУ стали применять сельхоздроны вместо Bayraktar, сообщили в бригаде "Дон"

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Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: © Минобороны Украины

Российский сапер: ВСУ стали применять сельхоздроны на фоне истощения запасов Bayraktar

КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 20 июл — РИА Новости. ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники из-за опустошения запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер отряда "Хопер" из сводной казачей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Рахматулла".

Он показал кадры, на которых видны обломки сбитого большого дрона, к днищу которого прикреплена система для сброса трех боеприпасов.

"Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются "Корова", "Баба-яга", "Ведьма"… Они жужжат громко, но самое страшное — что они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы 25- и 50-килограммовые", — пояснил военнослужащий.

По его словам, такие дроны могут нести по два-четыре боеприпаса.

Накануне другой боец той же бригады рассказал РИА Новости, что на днях российские военнослужащие сбили один из последних Bayraktar ВСУ.

В конце мая в американском Центре военно-морского анализа (CNA) констатировали, что беспилотники Bayraktar, которые Турция передавала Украине, уже практически полностью уничтожены, они оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и РЭБ.

В середине июля украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о начале строительства в стране завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать там производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в 2025 году.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

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Лавров Сергей
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БПЛА
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