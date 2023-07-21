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Известия.ru

Глава МИД Британии попросил Сунака не назначать его министром обороны

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo

Глава МИД Британии попросил Сунака оставить его на посту и не назначать министром обороны

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обратился к премьер-министру страны Риши Сунаку с просьбой оставить за ним пост главы британского МИД и не назначать его министром обороны при следующих перестановках в правительстве. Об этом 19 июля он заявил на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Трансляцию вели на YouTube-канале учреждения.

«Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, то я очень хочу остаться на своем месте. <...> Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я считаю ее важной», — сказал он.

Ранее газета The Times со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Клеверли может прийти на смену нынешнему британскому министру обороны Бену Уоллесу, который собирается покинуть пост осенью.

15 июля Уоллес в интервью газете The Times подтвердил, что покинет свой пост текущей осенью и уйдет из политики. Он также сообщил, что проинформировал премьер-министра Великобритании Риши Сунака о своем решении еще 16 июня.

Позднее, 17 июля, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко 17 июля в беседе с «Известиями» назвал возможные причины ухода Бена Уоллеса с поста министра обороны Великобритании. Он отметил, что это, возможно, связано с плановыми ротациями в британском истеблишменте, поскольку Уоллес не сработался с новым премьер-министром Сунаком. Второй вариант — может быть, предложили должность менее ответственную, но не менее почетную, предположил Фененко.

Накануне, 16 июля, газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники написала, что новым главой минобороны Великобритании может стать замглавы МВД Том Тугендхат, известный своими антироссийскими высказываниями.

В начале июня газета The Telegraph писала, что Сунак пытался пролоббировать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО. При этом сам Уоллес отказался от этого, а американский президент Джо Байден лично отверг его кандидатуру.

Уоллес является министром обороны Великобритании с 2019 года.

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