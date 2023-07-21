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Известия.ru

Госдеп США одобрил поставку ракет AMRAAM Германии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Oliver Brandt

Пентагон: США одобрили возможную продажу ФРГ ракет AMRAAM и оборудования на $2,9 млрд

Госдеп США одобрил закупку Германией усовершенствованных ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120C-8 типа AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) на сумму $2,9 млрд. Об этом 19 июля сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), входящее в структуру Пентагона.

«Сегодня Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны представило требуемый сертификат, уведомив конгресс о возможной продаже», — говорится в заявлении ведомства.

У законодательного органа теперь будет 30 дней на изучение и принятие решения о возможной блокировке этой закупки.

Уточняется, что правительство Германии намерено приобрести до 969 таких усовершенствованных ракет, а также сопутствующее оборудование, учебные ракеты AIM-120 (CATM) и запчасти. Главным подрядчиком выступит компания по производству ракетных комплексов Raytheon Missiles and Defense.

«Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе», — подчеркнули в DSCA.

Осуществление этой закупки не потребует назначения в ФРГ каких-либо дополнительных представителей американских властей или подрядчиков. Пентагон заверяет, что предлагаемая продажа не окажет негативного влияния на боеготовность обороны США.

Ранее, 7 июля, DSCA сообщило, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу ракетного оружия на сумму порядка $808 млн Франции и Швеции.

Речь идет о поставке шведскому правительству ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования общей стоимостью около $605 млн. В ответ на запрос Франции была согласована потенциальная сделка по продаже ракет класса «воздух – земля» AGM-114R2 Hellfire и комплектующих примерно за $203 млн.

Ранее, 16 июня, американский Госдеп дал согласие на отправку военных беспилотников (БПЛА) MQ-9A Block 5 и связанного с ними оборудования стоимостью $611 млн в Нидерланды. Предполагается, что этот шаг позволит государству противостоять текущим и будущим угрозам.

Кроме того, отметили в Агентстве по сотрудничеству, на вооружении Нидерландов уже есть аналогичные модели беспилотников, поэтому внедрение новых не должно вызвать сложностей.

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Страны
Германия
Нидерланды
США
Франция
Швеция
Продукция
AGM-114
AMRAAM
MQ-9 Reaper
Компании
Raytheon
Проекты
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БПЛА
Военные учения
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