Закрывая море: следующие в украинские порты суда будут досматриваться

Также ряд районов в международных водах Черного моря объявляются временно опасными для судоходства

С 20 июля суда, направляющиеся в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться российской стороной как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под чьим флагом они будут следовать, начнут считать вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима. А ряд районов в международных водах объявляются временно опасными для судоходства, сообщили в Минобороны РФ. Также в ночь на 19 июля российские вооруженные силы нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам в районе Одессы. Эксперты отмечают, что зерновая сделка закончилась, и РФ ракетным ударом и объявлением блокады портов поставила в этом вопросе точку. По их словам, теперь все суда, следующие в украинские порты, будут досматриваться.

Запретные порты

В связи с прекращением действия черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 мск 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, станут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.

Соответственно, страны, под флагами которых будут замечены суда-нарушители, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, отметили в военном ведомстве. Также ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ Источник изображения: iz.ru

В военном ведомстве сообщили, что соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.

— Я думаю, что будут останавливать и проверять, если, конечно, найдутся желающие посетить украинские порты, — рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. – Это нормальная практика: там зона боевых действий, два последних дня там были ракетные удары. Посмотрим, как оно будет действовать и будут ли желающие отправлять туда суда, потому что это всё очень серьезно.

Подобное заявление, возможно, охладит горячие головы, но проще уничтожить портовую инфраструктуру, полагает экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

— Формулировка «рассматривать как вовлеченные в конфликт» сама по себе не говорит о возможных последствиях. На противоположной стороне могут подумать, что неизвестно, сделают ли наши военные что-то или нет, что в этом нет ничего особенного. Возможно, конечно, сделанное заявление кого-то охладит, — рассказал он «Известиям».

Масштаб оценили

Также в ночь на 19 июля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВФУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области. В ходе атаки было задействовано высокоточное оружие морского и воздушного базирования, сообщили в российском военном ведомстве.

— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары по порту Одессы означают, что Россия поставила точку в зерновой сделке, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

— Этот порт всегда избегали, и не наносили по нему ударов, — объяснил эксперт. — ВФУ в свою очередь объявили его зоной зерновой сделки, а сами в это время складировали там свою военную технику, располагали боевые катера. Сейчас нанесли удар — и всё, зерновая сделка закрыта. Ознаменовалось это мощными ударами не только по порту, но и по другим объектам военной инфраструктуры в Одессе.

Эксперт также отметил, что в портах в Очакове и Николаеве тоже существует военная инфраструктура, поэтому они могут подвергнуться ударам.

— Из Николаева тоже что-то возили, насколько я помню, — уверен Леонков.

Также 19 июля патрульным кораблем «Сергей Котов» Черноморского флота в 180 км северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена дрейфующая украинская мина. В воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем, сообщили в Минобороны РФ.

Овладели станцией Молчаново

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности, сообщили в Минобороны 19 июля.

— За сутки продвижение российских подразделений составило более 1 км в глубину и до 2 км по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области, — рассказал Игорь Конашенков.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

В районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Противник за сутки потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab польского производства и «Гвоздика». Также была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Отражено 29 атак

ВФУ продолжали атаковать на донецком, краснолиманском и южнодонецком стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России.

— На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 25 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Северное и северо-западнее Клещеевки ДНР, — заявил Игорь Конашенков.

Кроме того, поражена живая сила и техника ВФУ в районах Северска, Часова Яра, Торецка и Красногоровки в ДНР. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВФУ.

Техника ВФУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили четыре атаки противника в районе Кармазиновки, Шипиловки, Кременной и Белогоровки в ЛНР.

Также нанесли огневое поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка и Серебрянка в ДНР.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВФУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Малая Токмачка Запорожской области.

За сутки в боях на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях противник потерял более 610 военнослужащих и 45 единиц техники, включая четыре танка, САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и две Krab польского производства.

Жулька-артиллерист

Укрепрайон ВФУ был уничтожен нашими артиллеристами на марьинском направлении при помощи гаубиц Д-30. За работой наших расчетов наблюдал военный корреспондент «Известий» Семен Еремин.

По укрепрайону работало несколько 122-миллиметровых орудий Д-30.

— Д-30 — гаубица небольшая, но злая. Сейчас рабочая дистанция близка к максимальной, поэтому такие отдача и звук, — рассказал корреспондент с места событий.

Ведется беглый огонь по укрепленному пункту украинских боевиков, который штурмует пехота. Снаряды летят один за другим. Со штурмовой группой и корректировщиком у командира дивизиона прямая связь по рации.

По словам корреспондента, за 10 минут артиллеристы выпустили семь снарядов.

Работа гаубицы Д-30 ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Цель — укрепрайон противника. Сейчас именно его мы и обстреливаем. Это плановая работа. Укрепленные точки, в большинстве случаев это пулеметные расчеты, — рассказал военнослужащий.

Гаубицы Д-30 относительно легкие — их несложно перебросить даже вертолетами в самые неожиданные места.

Как только расчет отстрелял 12 снарядов, он уходит в укрытие. ВФУ в этот момент начинают искать пушку. С огневых позиций командир отзывает оставшихся наших военнослужащих. Украинские дроны летают низко над лесом, часто о приближении БПЛА сигнализирует собачий лай.

— Это Жулька. Хотите верьте, хотите нет, собака слышит в небе беспилотники. Если близко летают, начинает гавкать, бегать, — рассказали бойцы.

Животное нашли год назад в Попасной в подвале, оно было ранено.

— Вот у нее шрам от осколка остался. Мы выходили ее, с нами ездит теперь. Собака умная, — рассказал военнослужащий с позывным Сармат.

По словам корреспондента, спустя 10 минут наши артиллеристы возобновляют огонь. Как только пулеметчик ВФУ выпускает очередь, фугасы летят в его сторону.

Сбит украинский Ми-8

За сутки потери ВФУ в зоне спецоперации составили не менее 660 человек и 50 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В районе города Запорожье уничтожена база горюче-смазочных материалов ВФУ. В ДНР — склад боеприпасов 100-й бригады теробороны.

Солдаты ВФУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В Запорожской области и ДНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

ВКС России в воздушном бою в районе населенного пункта Раздольное в ДНР сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, российские средства ПВО в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области сбили украинский вертолет Ми-8. Также было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 18 украинских БПЛА.

Андрей Федоров

Юлия Леонова

Богдан Степовой

Роман Крецул