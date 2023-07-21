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Известия.ru

В Киеве сравнили переговоры о поставках оружия с мыльной оперой

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Михаил Подоляк: переговоры со странами Запада об оружии напоминают сериал «Династия»

Переговоры Киев с западными союзниками о поставках оружия напоминают телесериал в жанре мыльной оперы. Такое мнение 19 июля высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы с вами сегодня находимся в «отзеркаленном» сериале «Династия». <...> Когда это просто мыльная опера, то каждую серию нужно просто что-то говорить одно и то же», — отметил он, говоря о темпах передачи вооружений.

Также Подоляк прокомментировал ситуацию с истребителями F-16. По его словам, имеются определенные подвижки — так, были приняты решения о логистике обучения украинских пилотов и подготовке инженерных конструкций для аэродромов. Тем не менее, работа идет медленно.

Ранее в этот день Подоляк заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) требуется от 200 до 300 единиц бронированной техники и от 60 до 80 истребителей F-16, чтобы ускорить темп контрнаступления.

15 июля газета The New York Times, ссылаясь на американских и европейских чиновников, написала, что за первые две недели контрнаступления было уничтожено или повреждено до 20% вооружения украинских сил в зоне боевых действий. Отмечается, что среди потерь были западные боевые машины — танки и бронетранспортеры.

Тогда же военный полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть, что войска страны потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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