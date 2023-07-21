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РИА Новости

Путин заявил о важности беспилотников в гражданской и военной сферах

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Путин: беспилотные аппараты важны и в гражданской сфере, и в военной, особенно сейчас

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Беспилотные аппараты очень важны как в гражданской сфере, так и в военной - особенно сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.

"И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причём во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня", - сказал Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

Он добавил, что в этом направлении есть много наработок и идей, а также предложения создать единые центры.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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