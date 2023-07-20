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Известия.ru

Путин пожурил Савельева за закупку западных самолетов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 19 июля пожурил главу Минтранса Виталия Савельева за то, что раньше закупалось много самолетов на Западе.


Глава государства рассказал, что он уговаривал Савельева заказать как можно больше отечественных судов.

«Вы говорили, западные партнеры надежные, всё там хорошо, они хорошие. Но теперь наши производители авиационной техники в одночасье не могут расширить свои производственные возможности», — сказал он.

Теперь, как отметил Путин, на расширение потребуется время.

Ранее, 9 февраля, Путин рассказывал о серьезных спорах с Савельевым по поводу закупки отечественных самолетов. По словам главы государства, он сильно ругался с министром и говорил ему, что необходимо уделять внимание закупкам отечественной техники. Однако подчеркнул, что глава Минтранса в результате своей работы смог сохранить авиаотрасль. Так, в государственном реестре числится более 10 тыс. воздушных судов.

7 февраля стало известно, что юристы «Аэрофлота» рассматривают легальные варианты выкупа иностранных самолетов у западных лизингодателей.

Необходимость в выкупе самолетов возникла из-за западных санкций, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса, которые включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта 2022 года зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда.

Однако 14 марта того же года Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Сейчас российские авиаперевозчики могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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