Названа главная особенность минометов «Дрок»

Главной особенностью российских самоходных минометов «Дрок» является сочетание мобильности и защищенности экипажа. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

«Сочетание мобильности и защищенности экипажа. Слышали такую фразу — "кочующие минометы"? Очень удобно подскочить куда-то, на известные координаты, навелся и открыл огонь по любой точке на карте. Сделал максимальное количество выстрелов за минуту-две и свалил», — назвал особенность «Дрока» Суконкин.

Он отметил, что в характеристиках миномета указана дальность стрельбы до шести километров. По его словам, обычно минометы калибра 82 миллиметра стреляют примерно на четыре километра.

Суконкин уточнил, что такую дальность стрельбы может обеспечить увеличенный метательный заряд. Также он предположил, что миномет заряжается с казенной части. «Было упоминание, что он стреляет прямой наводкой. На такое способен только автоматический миномет, заряжаемый с казенной части», — сказал эксперт.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что госкорпорация передала Вооруженным силам России экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на шасси бронеавтомобиля «Тайфун».