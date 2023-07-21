Мощь российского Т-90М стала неприятным сюрпризом для ВСУ, пишут СМИ

MWM: несокрушимость российского танка Т-90М стала неприятным сюрпризом для армии Украины

МОСКВА, 19 июля/ Радио Sputnik. Боевые характеристики и мобильность российского танка Т-90М "Прорыв" неприятно удивили украинских военных, пишет издание Military Watch Magazine.

Эксперты отмечают, что Т-90М превосходит другую российскую бронетехнику и может составить серьезную конкуренцию танкам западного производства.

"К наиболее выдающимся особенностям Т-90М относится прочная базовая броня, широкое использование динамической противокумулятивной броневой защиты "Реликт", передовые средства управления огнем и тепловизионные прицелы, включая отдельный тепловизор и цифровой дисплей для командира", – говорится в статье.

Автор статьи указывает на сравнительно скромные габариты "Прорыва": его размер составляет около двух третей от размеров западных конкурентов, что снижает расходы топлива и создает дополнительные помехи для артиллерии противника.

Т-90М сочетает в себе высокие противопехотные и противотанковые возможности, мобильность и защиту, что делает его претендентом на звание лучшего танка, резюмирует журналист.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам Владимира Путина, иностранные танки в зоне боевых действий на Украине "горят лучше советских".

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