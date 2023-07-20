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До конца года в России построят ещё 1400 км квантовой сети

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Квантовая сеть
Квантовая сеть.
Источник изображения: ixbt.com

Такая связь обладает почти абсолютной криптографической защитой. Потенциальные потребители — банки, сотовые операторы и крупные компании

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что планируется строительство новых участков квантовой сети протяжённостью более 1400 км. Он упомянул об этом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. По словам Чернышенко, уже создан пилотный участок магистральной квантовой сети Москва — Санкт-Петербург и сегмент Москва — Нижний Новгород, общая протяжённость квантовой сети в России сейчас составляет 1147 км.

До конца текущего года запланировано строительство новых участков квантовой сети от Москвы до Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону, общая протяжённость новых сегментов составит 1400 км. По словам вице-премьера, квантовые коммуникации — это одновременно и связь, и криптография, и информационная безопасность. Квантовая связь позволяет передавать данные на большие расстояния абсолютно защищённо, так как информацию, которая передаётся по такому каналу связи, практически невозможно перехватить незаметно для адресатов.

По мнению Чернышенко, потенциальными потребителями квантовых коммуникаций могут стать крупнейшие банки, сотовые операторы и другие участники рынка. Он отметил, что высокий интерес к квантовым технологиям уже проявили РЖД, «Газпромбанк», Сбер, МТС и «Ростелеком». Мы уже писали о том, что РЖД планирует протестировать квантовую связь между «Ласточкой» с функцией «автомашинист» и центром управления движением на полигоне в Москве.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Компании
РЖД
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