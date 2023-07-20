СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

Владимир Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, и запросил у западных стран новые орудия. Подобные слова последовали после серии ударов ВС РФ по портам Одессы и Николаева. Исправят ли ситуацию поставки ПВО со стороны стран НАТО?

В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одесса нуждается в новых системах противовоздушной обороны. Он отметил, что Украина уже располагает комплексами SAMP-T и Patriot, однако в сложившейся ситуации имеющееся количество орудий не позволяет полностью защитить все необходимые объекты инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул: если бы ВСУ обладали большим числом данных орудий, военные страны с большей легкостью сумели бы отразить российские атаки, сохранив инфраструктуру портов. При этом ранее командование ВСУ признало, что в ходе российских авиаударов пострадала инфраструктура в одном из портов Одесской области. Отмечается, что ракеты "Оникс" и Х-22 в ночь на среду повредили зерновой и масляный терминалы. Кроме того, подчеркивается, что началось возгорание в резервуарах и оборудованиях для загрузки.

Одновременно ракетами были поражены промышленный объект и два склада в Одесском районе. Мэр города Геннадий Труханов назвал удары возмездия самой масштабной атакой с начала СВО. Он также охарактеризовал прошедшую ночь как "ужасную" и отметил, что ВС РФ использовали ракеты и беспилотники при атаке на областной центр.

Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. При этом ВСУ удалось сбить лишь 14 из 31 российских ракет. Об этом у себя в Twitter (запрещен в РФ) пишет журналист издания The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

О проблемах, имеющихся у украинских систем ПВО, было известно давно. В частности, еще в апреле газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов для комплексов С-300. Тогда же издание Washington Post сообщало, что ресурсы украинской системы противовоздушной обороны среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая.

Из опубликованных в результате утечки данных Пентагона следовало, что почти 90% ПВО Украины на дальних расстояниях обеспечивают системы С-300 и "Бук". По оценке Штатов на февраль, снаряды для "Бука" должны были закончиться в конце марта, для С-300 – в начале мая. В среднем в месяц Украина расходовала 69 ракет для "Буков" и около двухсот – для С-300. Поставки западных систем позволили кое-как сократить темпы расходования боеприпасов, но незначительно.

В экспертном сообществе считают, что проблемы украинской ПВО нельзя решить даже за счет наращивания поставок новых комплексов. Кроме того, имеющиеся на вооружении у противника западные орудия преимущественно представляют собой старые модели, неспособные перехватить крылатые ракеты. Эксперты также отмечают, что США и ЕС в условиях дефицита Patriot и SAMP-T не пойдут на передачу этих комплексов ВСУ в достаточных объемах.

"Украина переоценивает роль отдельно взятых комплексов ПВО. Выстраивание системы противовоздушной обороны – сложный процесс, в котором наиболее важным является не количество техники, а ее качество и управление. В настоящий момент большинство орудий, находящихся в распоряжении у ВСУ, представляют собой устаревшие средства борьбы, неспособные перехватывать крылатые ракеты", – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

"Системы SAMP-T и Patriot, о которых говорит Зеленский, вне всяких сомнений являются мощными комплексами. Тем не менее их производство до сих пор остается крайне дорогостоящим, что не позволяет западным странам создавать их в неограниченных объемах. США и государства ЕС ценят каждую подобную модель – разбрасываться ими никто не будет", – отмечает собеседник.

"Однако даже если поставки столь мощных орудий произойдут, не думаю, что это сильно изменит ситуацию. Во-первых, ни одна западная система не заточена под противодействие российским ракетам "Кинжал". Во-вторых, наши военные постепенно совершенствуют методы атаки на объекты противника", – подчеркивает эксперт.

"За все время СВО армия РФ продемонстрировала чудеса адаптации к меняющимся боевым условиям. Мы умело обходим имеющиеся у ВСУ комплексы ПВО и раз за разом успешно устраняем поставленные цели. Богатый опыт военнослужащих не сможет перекрыть ни один высокотехнологичный комплекс", – считает собеседник.

"Сложившаяся в Одессе ситуация наглядно показывает, что Украина испытывает колоссальные проблемы с противовоздушной обороной. Не думаю, что это хитрый трюк офиса Зеленского по выманиванию нашей авиации в гущу противника. В настоящее время все обстрелы ведутся дистанционно – наше руководство не станет рисковать жизнями солдат, отправляя их в пекло", – отмечает Кнутов.

"Руководство ВСУ не понимает сути сложившейся проблемы. По-настоящему надежной и сильной ПВО делает не количество орудий, а ее комплексность, целостность. В настоящий момент Украина не располагает единой системой обороны, которая могла бы охватить всю страну", – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

"Фактически противник обладает лишь раздробленными группировками, состоящими из нескольких комплексов ПВО.

Отразить серьезный удар, нанесенный с помощью высокотехнологичных ракет, для них заведомо невыполнимая задача. ВСУ нуждаются в объединении разрозненных подразделений в единую общегосударственную систему", – подчеркивает собеседник.

"Однако сделать это в условиях ведения боевых действий практически невозможно. Поставка новых комплексов ПВО не исправит сложившуюся ситуацию. Вне всяких сомнений, размещение новых орудий на отдельных участках фронта поможет немного укрепить конкретный регион, но общий уровень защищенности подконтрольной ВСУ территории не вырастет", – отмечает эксперт.

"К тому же на Украину наверняка отправят не передовые аппараты и в малых количествах. Те же SAMP-T и Patriot стоят дорого и трудны в производстве. Кроме того, военные США и ЕС базируются по всему миру – потребность в ПВО у них колоссальная. Снимать орудия с мест дислокации никто не будет, а на складах необходимых Украине образцов почти не осталось", – резюмирует Бижев.

Евгений Поздняков