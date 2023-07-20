Военный эксперт объяснил указ Зеленского про офицерские звания

Военный эксперт Норин объяснил, что указ Зеленского про офицеров связан с огромными потерями ВСУ

Указ президента Украины Владимира Зеленского про то, что в стране теперь смогут присваивать офицерские звания без высшего военного образования, говорит об опустошительных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение военный эксперт и волонтер Евгений Норин высказал в среду, 19 июля.

Он подчеркнул, что подобное происходит только тогда, когда офицеров начинает катастрофически не хватать.

По словам Норина, сегодняшняя Украина уже прошла пик развертывания — наиболее массовая мобилизация там проводилась в 2022 году.

«Если этот указ подписан теперь, то это может означать только одно — Украина несет очень высокие потери, в том числе, очень высокие потери в офицерах. И, кстати, это говорит о том, что потери украинской армии в целом просто опустошительные», — резюмировал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Накануне Зеленский подписал закон, допускающий получение офицерского звания без специального высшего образования. Оно может быть присвоено военнослужащим, имеющим боевой опыт от полугода, пишет Pravda.Ru.

Распоряжение будет действовать только в условиях военного положения. Впоследствии офицеры, получившие звание по опыту, должны будут пройти «курс военной подготовки по направлению, отвечающему профилю служебной деятельности».

Также в документе отмечается, что во время военного положения на службу могут быть приняты лица офицерского состава в возрасте от 20 до 40 лет.

Ранее, 29 июня, Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

9 марта 2022 года украинский лидер подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену, мародерство, диверсии. До этого статья УК Украины о госизмене предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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