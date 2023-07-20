Войти
Известия.ru

Военный эксперт объяснил указ Зеленского про офицерские звания

187
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic

Военный эксперт Норин объяснил, что указ Зеленского про офицеров связан с огромными потерями ВСУ

Указ президента Украины Владимира Зеленского про то, что в стране теперь смогут присваивать офицерские звания без высшего военного образования, говорит об опустошительных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение военный эксперт и волонтер Евгений Норин высказал в среду, 19 июля.

Он подчеркнул, что подобное происходит только тогда, когда офицеров начинает катастрофически не хватать.

По словам Норина, сегодняшняя Украина уже прошла пик развертывания — наиболее массовая мобилизация там проводилась в 2022 году.

«Если этот указ подписан теперь, то это может означать только одно — Украина несет очень высокие потери, в том числе, очень высокие потери в офицерах. И, кстати, это говорит о том, что потери украинской армии в целом просто опустошительные», — резюмировал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Накануне Зеленский подписал закон, допускающий получение офицерского звания без специального высшего образования. Оно может быть присвоено военнослужащим, имеющим боевой опыт от полугода, пишет Pravda.Ru.

Распоряжение будет действовать только в условиях военного положения. Впоследствии офицеры, получившие звание по опыту, должны будут пройти «курс военной подготовки по направлению, отвечающему профилю служебной деятельности».

Также в документе отмечается, что во время военного положения на службу могут быть приняты лица офицерского состава в возрасте от 20 до 40 лет.

Ранее, 29 июня, Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

9 марта 2022 года украинский лидер подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену, мародерство, диверсии. До этого статья УК Украины о госизмене предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.05.2023
Минобороны показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО
05.09.2022
Закончился запал: эта страна устала поддерживать Украину
01.03.2022
Geopolitika.news: США опускают новый железный занавес в Европе
30.09.2015
Своим военным вмешательством в Сирии Путин рискует усугубить страшный конфликт в собственных интересах, а мы сидим сложа руки
10.12.2013
Михаилу Погосяну припомнили Ту-334
09.10.2012
Байконур остался не у дел
15.02.2007
Калиновый щербет"АвтоВАЗ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 01:28
  • 1
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 01:23
  • 53291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 00:33
  • 4
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 00:23
  • 2
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 19:49
  • 3
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам