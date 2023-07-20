Рожденные летать: как обучают военных летчиков

В военную авиацию идут не только крепкие телом и духом, но и готовые к большим объемам знаний и сложнейшему обучению. Например, подготовка высокопрофессионального летчика истребителя в России длится 7-8 лет и обходится государству в среднем в 5 млн долларов. Современные разработки и технологии позволяют сократить эти трудозатраты. Для этого применяются интерактивные автоматизированные системы обучения.

На примере решений ОКБ им. А.И. Микояна разбираемся, как сегодня обучают военных летчиков и где еще могут принести пользу учебные материалы современного формата.

За парту с «МиГом»

Обучение на тренажерах стало привычным делом для российских военных летчиков. С их помощью они отрабатывают свои действия, прежде чем сесть в кабину реальной боевой машины. Есть в российском авиапроме специализированные производители авиатренажеров, однако и сами авиастроительные конструкторские бюро предлагают свои решения для обучения летчиков. Так, ОКБ им. А.И. Микояна занимается созданием технических средств обучения (ТСО) для «МиГов» с начала 2000-х годов. И в таком подходе есть неоспоримые плюсы.

Во-первых, если раньше подрядчики изготавливали обучающие материалы и системы уже после выхода нового самолета, то теперь заказчики «МиГов» получают учебный комплект практически одновременно с машиной, что ускоряет начало учебы. Особенно такой подход оказался востребован для иностранных заказчиков, в работе с которыми важен высокий уровень сервиса. Во-вторых, продукт получается более целостным и качественным, и его элементы могут использоваться не только в учебе летчиков, но и, например, в подготовке техперсонала или рабочих-сборщиков.

Пять шагов в небо

Обучающий комплекс, созданный миговцами, получил название ИАСО − интерактивная автоматизированная система обучения. И слово «система» здесь ключевое, так как это не просто набор произвольных компонентов, а целый последовательный курс. Его структура включает в себя пять уровней подготовки, охватывающих весь необходимый для военного летчика набор знаний и навыков.

Первый уровень – это групповая работа в лекционных классах. Затем наступает время индивидуального обучения на базе компьютеризированных рабочих мест. Здесь курсанты осваивают все системы и подсистемы самолета, отвечают на контрольные вопросы. На третьем уровне идет работа с так называемыми процедурными тренажерами, которые формируют навыки взаимодействия на практике с отдельными элементами управления самолетом. Следующий шаг – это уже максимальное погружение с тренировками на комплексных тренажерах, дополненных визуализацией полета. И на финальной стадии будущий летчик закрепляет знания и навыки уже на реальном тренировочном самолете на земле и в небе.

Созданием техсредств обучения в ОКБ им. Микояна занимается целый ряд специалистов. Сначала сценаристы (обычно в их роли выступают инженеры по эксплуатации) формируют сценарии обучающих программ по всем системам самолета, а медиагруппа производит фото- и видеоматериал, а также анимацию. Информационные материалы проверяются подразделениями ОКБ на соответствие документации. После этого программисты превращают контент в программы. Параллельно с этим изготавливаются процедурные и комплексные тренажеры.

Знания для всех

История авиационных тренажеров началась практически одновременно с появлением массовых самолетов – в начале XX века. Со временем тренажеры усложнялись и вошли в обязательную практику обучения и совершенствования летчиков. Однако воспроизвести полет с высокой достоверностью у разработчиков ТСО получилось только тогда, когда появились современные технические средства − трехмерная графика, виртуальная реальность, дополненная реальность. Эти технологии увеличивают наглядность и, как следствие, ускоряют обучение.

Очень важно передать все детали полета максимально реалистично, чтобы у летчиков не возникало так называемого «ложного навыка», когда ошибочные привычки, наработанные на тренажере, могут привести к опасным последствиям в полете.

При этом в обучении военных летчиков есть свои нюансы, когда даже самая актуальная техника пока не справляется со всеми поставленными задачами. Например, при отображении сильно удаленного объекта с помощью проектора или 3D-очков этот объект превращается в точку-пиксель, тогда как в реальности летчик видит его лучше и может отработать цель. Или еще пример − слабая детализация трехмерной графики при тренировке посадки самолета.

И еще один интересный момент. Современные авиатренажеры оснащаются системами подвижности, имитирующими наклоны и виражи самолета во всех плоскостях. Но если для гражданской техники это актуально и уже стало нормой, то в тренажере истребителя такая система не имеет смысла – уж слишком быстро он перемещается, и пилот испытывает слишком высокие перегрузки, которые нельзя изобразить на оборудовании сегодняшнего поколения. Полностью ощутить полет летчик-истребитель сможет только в небе.

Системный подход к созданию технических средств обучения, который практикуют в ОКБ им. А.И. Микояна, позволяет выпускать сложные, комплексные образовательные продукты с высокой степенью автоматизации обучения. Верифицированный контент включается в базу знаний компании, может впоследствии использоваться инженерами по эксплуатации, его элементы могут передаваться на производство, включаться в электронную документацию по машинам, что повышает качество работ в ходе всего цикла жизни самолета.

При подготовке материала использована статья «Главное – наглядность», автор − Константин Лантратов // «Горизонты», журнал Объединенной авиастроительной корпорации, № 1 (37) 2023.