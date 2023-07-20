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ТАСС

WSJ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: https://www.facebook.com/36obrmp

По данным газеты, ВСУ вынуждены находить "креативный выход из положения"

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выразили недовольство в связи с тем, что страны Запада не предоставили Киеву достаточное количество истребителей или систем ПВО. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Издание приводит мнение командира воюющего под Артемовском подразделения ВСУ Юрия Ульшина, который указал, что страны Запада "серьезно ошиблись", поставив Украине танки и бронемашины, но не предоставив Киеву достаточное число истребителей и систем ПВО для защиты техники.

"Это как подарить велосипед без педалей, - приводит издание слова военного. - Большое спасибо за велосипед, но..."

По информации газеты, украинские военные вынуждены находить "креативный выход из положения". "Недавно ночью они взобрались на кучу шлака, чтобы установить камеру, подключенную к интернет-терминалу Starlink, работающему от генератора. Камера обеспечивает передачу, которая может помочь им обнаружить российские самолеты на расстоянии", - пишет издание.

Starlink - спутниковый интернет-сервис компании SpaceX Илона Маска. Состоит из серийно выпускаемых малых спутников на низкой околоземной орбите, которые взаимодействуют с наземными приемопередатчиками. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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