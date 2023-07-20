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Известия.ru

Путин указал на большие планы России по освоению космоса

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Путин заявил, что у России большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса

У России большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса. Об этом 19 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей»


«У нас большие планы и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься», — сказал глава государства.

Президент указал, что космическая деятельность имеет значение и для России, и для человечества в целом.

Ранее, 30 июня, Путин и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов обсудили вопрос о расширении возможностей частных компаний для работы в космосе. Тогда президент отметил, что привлечение негосударственных компаний и предприятий поможет развитию низкоорбитальной группировки спутников.


Днем ранее российский лидер, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, в перспективе которой удерживание космического аппарата на сверхнизкой околоземной орбите.

В апреле Путин заявлял о наличии собственных уникальных решений для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Он подчеркнул, что Россия последовательно наращивает свой потенциал в данной сфере.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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