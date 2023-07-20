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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Леонков: Т-90М «Прорыв» — продвинутая машина с обновленной системой управления огнем «Калина»

Военный эксперт Алексей Леонков 19 июля в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв».

«Это глубокая модернизация танка, он получил обновленную систему управления огнем «Калина», новую систему активной динамической защиты. Соответственно, нивелируется воздействие большинства боеприпасов, которые могут действовать по этому танку, много автоматики в нем. Продвинутый танк четвертого поколения», — сказал он.

Эксперт добавил, что модернизация большинства танков Т-90 идет по этой программе.

Днем ранее издание Military Watch Magazine написало, что танк Т-90М «Прорыв» стал неприятным сюрпризом для украинских военных. Многие специалисты считают, что этот танк уверенно превосходит конкурентов западного производства, говорится в публикации. Кроме того, его небольшие по сравнению с иностранными аналогами габариты представляют проблему для артиллерии противника, а также позволяют экипажам ездить по дорогам и мостам, построенным для гражданской техники, резюмировалось в материале.

19 июля стало известно, что служащие воздушно-десантных войск подавляют Вооруженные силы Украины на соледаро-артемовском направлении. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» действуют на передовой, уничтожая вражеские опорные пункты и находящихся там боевиков. Линия разграничения проходит непосредственно перед огневым рубежом, поэтому военные стараются подойти на максимально близкое расстояние и произвести выстрел прямой наводкой.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Калина СУО
Т-90 "Владимир"
Персоны
Путин Владимир
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