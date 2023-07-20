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Дональд Трамп: я заставлю Европу раскошелиться на Украину

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Бывший президент США Дональд Трамп выступает в своем поместье Мар-а-Лаго. 4 апреля 2023 года
Бывший президент США Дональд Трамп выступает в своем поместье Мар-а-Лаго. 4 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Байден пытается втянуть США в третью мировую войну, а предлагать Украине вступить в НАТО — чистой воды безумство, заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, война с ядерной Россией — последнее, на что стоит "замахнуться" нынешней администрации Белого дома.

— Арсеналы пусты, на складах шаром покати, казна истощена, ряды редеют. Нашу страну прилюдно унизили, а наш продажный, запятнавший себя президент, этот жулик Джо Байден, втягивает нас в третью мировую. В сложившихся обстоятельствах даже думать о принятии Украины в НАТО — чистой воды безумство.

Джо Байден не в состоянии ни самостоятельно подняться по трапу борта номер один, ни внятно связать друг с другом хотя бы два предложения.

Последнее, на что стоит замахиваться этой бездарной администрации, — это на войну с ядерной Россией.

Посмотрите, что произошло. У нас уже не осталось боеприпасов — и наш недалекий президент опрометчиво растрезвонил об этом всему миру.

Я потребую от Европы возместить нам расходы на восстановление запасов, потраченных на Украину. Строго говоря, они должны этим заниматься уже сейчас, вот только Джо Байден слишком слаб, и его не уважают, поэтому он об этом даже не заикнется.

Но дело в том, что мы потратили на поддержку Украины почти 200 миллиардов долларов, а Европа — лишь малую толику этой суммы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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Ядерный щит
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