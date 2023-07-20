Войти
Известия.ru

Путин заявил о тяжелейшей работе российских военных в зоне СВО

191
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российские военные, участвующие в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, работают в тяжелейших условиях угрозы жизни и здоровья, особенно на отдельных участках фронта. Об этом 19 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с участниками АНО «Россия — страна возможностей».


Комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Ильи Штокмана, ушедшего добровольцем для участия в СВО, он пожелал успехов ему и его сослуживцам.

«Я вас хочу за это поблагодарить, пожелать вам всего самого доброго. Успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью, постоянной», — отметил российский лидер.

Президент выразил надежду, что, получив такой нелегкий жизненный опыт, участники спецоперации смогут вернуться на свои рабочие места и продолжить работать по профессиям. И им будут предоставлены все возможности и перспективы для карьерного роста.

Ранее, 17 июля, Путин передал привет сибирякам, участвующим в спецоперации, заявив, что они «крепкие ребята». Эти слова были сказаны главой государства во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

До этого, 12 июня, Путин назвал участников спецоперации героями, которые сражаются в жестких боевых условиях. Российский лидер заверил, что государство сделает всё для того, чтобы поддержать раненых бойцов и их семьи, а также родственников погибших солдат.

19 мая президент России во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.09.2019
Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, на испытаниях которого погибли специалисты на полигоне под Архангельском
22.07.2019
Россия начала разработку двигателя для сверхзвукового пассажирского лайнера
22.05.2019
Решений о переносе производства Су-34 из Новосибирска нет - ОАК
10.12.2013
Михаилу Погосяну припомнили Ту-334
08.10.2012
Россия должна иметь сильный авиапром – Владимир Путин
06.08.2008
Путин за усиление связей с Кубой
15.02.2007
Калиновый щербет"АвтоВАЗ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 01:28
  • 1
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 01:23
  • 53291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 00:33
  • 4
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 00:23
  • 2
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 19:49
  • 3
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам