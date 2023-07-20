Путин заявил о тяжелейшей работе российских военных в зоне СВО

Российские военные, участвующие в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, работают в тяжелейших условиях угрозы жизни и здоровья, особенно на отдельных участках фронта. Об этом 19 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с участниками АНО «Россия — страна возможностей».

Комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Ильи Штокмана, ушедшего добровольцем для участия в СВО, он пожелал успехов ему и его сослуживцам.

«Я вас хочу за это поблагодарить, пожелать вам всего самого доброго. Успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью, постоянной», — отметил российский лидер.

Президент выразил надежду, что, получив такой нелегкий жизненный опыт, участники спецоперации смогут вернуться на свои рабочие места и продолжить работать по профессиям. И им будут предоставлены все возможности и перспективы для карьерного роста.

Ранее, 17 июля, Путин передал привет сибирякам, участвующим в спецоперации, заявив, что они «крепкие ребята». Эти слова были сказаны главой государства во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

До этого, 12 июня, Путин назвал участников спецоперации героями, которые сражаются в жестких боевых условиях. Российский лидер заверил, что государство сделает всё для того, чтобы поддержать раненых бойцов и их семьи, а также родственников погибших солдат.

19 мая президент России во время Совета по межнациональным отношениям отметил, что вся страна благодарна участникам специальной военной операции по защите Донбасса за их мужество и героизм и надеется на них.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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