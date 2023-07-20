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Известия.ru

Сийярто заявил об ответственности поставщиков кассетных снарядов за рост числа жертв

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

МИД Венгрии: страны, отправляющие Киеву кассетные боеприпасы, отвечают за рост числа жертв

Страны, поставляющие кассетные боеприпасы на Украину, несут ответственность за рост числа жертв конфликта. Об этом 19 июля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Те, кто посылает оружие на Украину, берут на себя ответственность за рост числа жертв. Кроме того, кассетные бомбы могут привести к трагическим гуманитарным последствиям», — сказал он на пресс-конференции.

Сийярто заявил, что союзникам вместо кассетных боеприпасов и прочего оружия следует нести мир и спасать жизни.

«Кассетными бомбами и поставками любого другого оружия можно принести только новые человеческие смерти. И я прошу их не брать на себя эту ответственность и вместо оружия принести к нам по соседству мир», — добавил министр.

Пентагон 13 июля подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины.

При этом в тот же день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверял, что Вашингтон получил от украинской стороны письменные гарантии, что эти снаряды якобы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.

16 июля президент России Владимир Путин призвал относиться к поставкам кассетных бомб на Украину как к преступлению, заявив, что США приняли это решение, потому что им не хватает других боеприпасов.


Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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