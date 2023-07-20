«Известия» показали видео уничтожения дроном-камикадзе «Упырь» катера ВСУ

Российский дрон-камикадзе «Упырь» уничтожил катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста в Херсонской области. Соответствующие кадры появились в распоряжении «Известий» 19 июля.

На видео показано, как оператор беспилотника сначала выследил вражескую цель на приборе, после чего направил в нее FPV-дрон для поражения.

В результате одна из украинских лодок оказалась уничтожена, а другие плавсредства спешно покинули район. Как следует из видеозаписи, российские бойцы смогли поразить катер ВСУ в темное время суток, что говорит о хороших технических возможностях использованного ими дрона-камикадзе.

Дрон «Упырь» был разработан специалистами в Свердловской области и успешно применяется в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Этот беспилотник используется для ударов в тылу противника, уничтожения живой силы и техники.

Ранее 19 июля представитель уральского предприятия-производителя сообщил, что дальность полета FPV-дрона «Упырь» увеличена в два раза за счет внедрения нового воздушного ретранслятора «Удлинитель». По качественным характеристикам обеспечена в том числе стабильность видеосвязи и подачи сигнала управления, так как «Удлинитель» располагает функцией автопосадки.

До этого, 13 июля, военный обозреватель Антон Лавров рассказал о преимуществах российского беспилотника «Ланцет». Он смертоносен и для легкобронированной техники, а при удачном попадании в борт или в корму способен уничтожить даже танк. Уникальная характеристика «Ланцета» — это его комбинированная боевая часть.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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