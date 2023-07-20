Совфед принял закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Совфед принял закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, которые имеют воинские звания.

Поправками в закон "О воинской обязанности и военной службе" устанавливается новый предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания граждан, находящихся в запасе, в мобилизационном резерве. Теперь для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сейчас 60 лет), для младших офицеров - 60 лет (55 лет), для имеющих иные звания - 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Нормы закона вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом предусматривается переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, переводились в отставку поэтапно. Так, граждане, которым исполнится 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, те, кому 50 лет исполнится в 2025 году, - до 52 лет. Граждане, достигшие 50 лет в 2026 году, будут пребывать в запасе до 53 лет, а в 2027 году - до 54 лет.

С 1 января 2028 года все граждане, имеющие воинские звания рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе (соответственно, в мобилизационном людском резерве) до 55 лет. При этом граждане в возрасте от 50 до 54 лет, переведенные военкомами в отставку до 1 января 2024 года, не подлежат зачислению в запас. Вместе с тем, они могут по своему желанию подать заявления в военный комиссариат о продолжении пребывания в запасе до достижения нового предельного возраста.

Закон также устанавливает, что граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ, другими войсками и воинскими формированиями операций за пределами страны.

Нормы закона также наделяют иностранных граждан правом на подписание контракта о пребывании в резерве при условии, что исполнение ими должностных обязанностей не связано с использованием сведений, составляющих гостайну.

Уточняется, что первый контракт о пребывании в резерве могут заключать граждане РФ, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительства, пребывающие в запасе и проходившие военную службу или завершившие обучение по программам военной подготовки.

Если граждане имеют воинские звания старших офицеров, они смогут заключить такой контракт в возрасте до 62 лет (сегодня до 57 лет). Младший офицерский состав сможет заключить первый контракт о пребывании в резерве в возрасте до 57 лет (сегодня до 47 лет), граждане, имеющие иные воинские звания, - до 52 лет (сегодня до 42 лет). Кроме того, документ позволяет заключать первый контракт о пребывании в резерве гражданам, обладающим воинскими званиями высших офицеров, в возрасте до 67 лет.

Закон дополняется и новой статьей, устанавливающей случаи приостановления пребывания гражданина в резерве. Это возможно в случае призыва по мобилизации, заключения контракта для участия в деятельности по восстановлению международного мира или пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ, а также если гражданин заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.