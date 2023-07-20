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ЦАМТО

СВ Испании планируют заменить БМТВ "Центауро-B1"

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БМ Centauro B1
Итальянская колесная бронированная машина Freccia VBM С 25-мм пушкой (и пусковой установкой ПТРК Spike) во время испытаний на движение со спущенными шинами в России, 2013 год.
Источник изображения: 38niii.ru

ЦАМТО, 19 июля. Сухопутные войска Испании планируют заменить эксплуатируемые на протяжении двух десятилетий боевые машины с тяжелым вооружением (БМТВ) "Центауро-B1" (Centauro).

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на информацию, опубликованную в журнале Memorial de Caballeri, главный штаб Сухопутных войск Испании уже подготовил требования к будущей платформе, которая заменит БМТВ "Центауро". Проект находится в "приоритетном списке" военных программ Министерства обороны.

В отсутствие более подробной информации о данной программе и сроках замены Infodefensa.com напоминает, что в настоящее время испанская армия имеет на вооружении 84 БМТВ "Центауро" в варианте VCR (боевая разведывательная машина), произведенных консорциумом в составе итальянских компаний Iveco и Oto Melara (ныне Leonardo). Машины поступили на вооружение бронекавалерийских частей в период с 2000 по 2006 гг.

Журнал отмечает, что конструкция БМТВ "Центауро" разработки конца 1980-х – начала 1990-х годов и концепция применения бронированной разведывательной машины с высокой тактической и стратегической мобильностью все еще очень актуальна.

По мнению ЦАМТО, столь лестная характеристика дана для того, чтобы "сохранить лицо" после полного провала применения БМТВ "Центауро" на Украине. Иначе для чего планируется ее замена?

Издание Infodefensa.com напоминает, что в настоящее время действует рамочное соглашение с совместным предприятием, созданным компаниями Cohemo и SDLE, для обслуживания парка БМТВ "Центауро". Последний контракт в рамках этого соглашения, заключенный в июне прошлого года, оценивается в 1 млн. евро. Недавно СВ Испании также объявили тендер на закупку 105-мм боеприпасов для этих машин на сумму 7 млн. евро. В 2021 году испанская армия объявляла о планах модернизации БМТВ "Центауро", направленной на повышение защиты и огневой мощи (проект не реализован).

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Страны
Испания
Украина
Компании
Iveco
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