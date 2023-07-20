Посол в Нидерландах прокомментировал поставки кассетных боеприпасов Украине

Посол России Шульгин назвал поставки кассетных боеприпасов Украине шагом отчаяния НАТО

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Поставка кассетных боеприпасов Киеву - это шаг отчаяния НАТО и США, понимающих, что снаряды у Киева быстро заканчиваются, заявил российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

"Сам факт поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму – это, скорей всего, шаг отчаяния НАТО, американцев, в первую очередь. Они понимают, что снаряды на украинской стороне быстро заканчиваются. Пытаются восполнить это кассетными боеприпасами", - заявил Шульгин на пресс-конференции в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня".

Что касаются самих Нидерландов, то они по этому поводу "пока отмалчиваются". "Не видно ни одного заявления на этот счет. Глухая тишина", - констатировал посол. Он отметил, что Нидерланды подписали международную конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, так как "считают, что эти припасы негуманны, наносят большой ущерб населению гражданскому".

Российский Совет Федерации на заседании в среду обратился к парламентам мира и международным организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов. Сенаторы призывают осудить решение США о поставках кассетных боеприпасов, отмечая, что при их применении РФ оставляет за собой право жесткого зеркального ответа, при этом ставка на использование Киевом кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации.

Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.

В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.