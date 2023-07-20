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ЦАМТО

МНО Польши проводит оценку рынка подводных лодок

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Большая дизель-электрическая подводная лодка ВМС Польши Orzeł (бортовой номер "291") советской постройки проекта 877Э в базе в Гдыне
Большая дизель-электрическая подводная лодка ВМС Польши Orzeł (бортовой номер "291") советской постройки проекта 877Э в базе в Гдыне.
Источник изображения: Radosław Pioch / вооруженные силы Польши

ЦАМТО, 19 июля. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 17 июля сообщил о начале реализации программы "Орка" (ORKA), предусматривающей приобретение подводных лодок для ВМС Польши.

По заявлению министра, Агентство вооружений приступило к предварительным консультациям о выборе нового типа подводной лодки для ВМС Польши.

Впервые о возобновлении процедуры приобретения для ВМС Польши новых подводных лодок глава Минобороны сообщил в мае этого года. Тогда он отметил, что "Орка" является одной из важнейших программ модернизации ВС Польши, а одной из целей проекта является получение в рамках офсетной программы сопутствующих технологий.

По словам министра, Польша стремится, чтобы закупаемые подводные лодки отличались большой продолжительностью выполнения боевых задач, высокой грузоподъемностью с точки зрения установленных боевых средств, а также гибкостью компоновки. По оценке М.Блащака, в состав полноценных ВМС должны входить не только надводные корабли, но и подводные лодки, которые в нужный момент могут нанести удар по надводной или наземной цели.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Польши стремится приобрести новые подводные лодки с 2012 года. Программа была включена в план технической модернизации ВС РП на 2013-2022 годы, а также в последующие планы на 2017-2026 и 2021-2035 годы. Проект неоднократно приостанавливался и возобновлялся.

В настоящее время на вооружении ВС Польши все еще находится одна подводная лодка "Оржель", которая была построена в СССР и поступила на вооружение в середине 1980-х годов.

С 2002 года ВМС Польши применяли четыре приобретенные в Норвегии малые подводные лодки класса "Коббен", последние две из которых были выведены из боевого состава в 2021 году.

Основными потенциальными претендентами на поставку НАПЛ ВМС Польши рассматриваются три европейские компании: французская Naval Group, шведская Saab и немецкая ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Они продвигают проекты подводных лодок "Скорпен", A26 и "Тип-212CD", соответственно.

В программе также могут принять участие испанская и итальянская компании Navantia и Fincantieri. Кроме того, Польша активно развивает военно-техническое сотрудничество с Республикой Корея, которая может предложить НАПЛ проекта KSS-III с воздухонезависимой силовой установкой (AIP) и системой вертикального пуска. В свете текущей экономической ситуации, по оценкам Shephard Defense Insight, стоимость подводных лодок для ВМС Польши составит около 1,085 млрд. долл.

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Страны
Норвегия
Польша
Россия
Южная Корея
Компании
Fincantieri
Navantia
ThyssenKrupp
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