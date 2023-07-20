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ИноСМИ

"Опасные" российские пилоты напугали американцев в Сирии

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости Валентин Капустин

США возмущены "непрофессиональными" действиями российских пилотов в Сирии. Телеканал CNN сообщает о серии "опасных маневров", которые совершил истребитель Су-35 вблизи американского самолета-разведчика. В Штатах тут же заявили о том, что будут защищаться – если потребуется.

В воскресенье российский истребитель совершил серию опасных маневров вблизи американского самолета-разведчика в небе над Сирией, что привело к дальнейшему усилению напряженности между двумя странами. Это как минимум пятый случай опасного сближения американских и российских военных самолетов с начала месяца, которое Соединенные Штаты посчитали непрофессиональным.

В воскресенье утром российский Су-35 пролетел в опасной близости от американского разведывательного самолета MC-12, вынудив эту менее скоростную турбовинтовую машину пройти через собственный турбулентный след. Об этом заявил командующий американским центральным командованием ВВС генерал-лейтенант Алекс Гринкевич (Alex Grynkewich).

Из-за этого американский экипаж лишился возможности безопасно управлять МС-12. Жизнь летчиков оказалась под угрозой. Гринкевич заявил, что небезопасные и непрофессиональные действия российских пилотов "вышли на новый уровень".

Генерал постарался принизить степень опасности последних инцидентов, заявив, что у американских военных на Ближнем Востоке есть полномочия и возможности для самозащиты в случае необходимости.

"Если в какой-то момент кто-то из наших военных почувствует, что это угрожающие действия с враждебными намерениями, он будет защищаться, – заявил во вторник на брифинге для СМИ председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. – У нас есть канал для разрешения конфликтных ситуаций, которым Центральное командование пользуется повседневно для предотвращения любого рода инцидентов и эскалации. Мы внимательно следим за происходящим".

По словам Милли, аналитики изучают возможные причины роста напряженности. Он заявил, что по всей видимости, это никак не связано с боевыми действиями на Украине.

Этому инциденту предшествовала целая серия похожих маневров российских истребителей против американских военных самолетов в Сирии. По словам военного командования, некоторые инциденты длились по два часа.

В среду 5 июля три российских истребителя начали преследовать и создавать опасную ситуацию для трех американских беспилотников, летевших в небе над Сирией. Российские летчики выпустили перед дронами тепловые ловушки на парашютах, из-за чего операторам БПЛА пришлось совершать маневры уклонения. Один российский самолет включил форсаж перед американским дроном.

На следующий день другой российский самолет начал сбрасывать в небе над Сирией тепловые ловушки перед американскими БПЛА MQ-9, когда те выполняли задачу по противодействию группировке "Исламское государство"*. Он 18 раз прошел в опасной близости от дронов, вынудив их реагировать во избежание рискованных ситуаций. После этого инцидента беспилотники все же нанесли удар по высокопоставленному лидеру ИГИЛ*.

А в прошлую пятницу руководитель из американского военного ведомства заявил, что еще один российский истребитель совершил в небе над Сирией непрофессиональный маневр, пролетев вблизи беспилотника MQ-9 Reaper.

Автор статьи: Орен Либерманн (Oren Liebermann)

* ИГИЛ, "Исламское государство" – террористическая организация, запрещена в РФ. – Прим. ИноСМИ.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Су-35
Проекты
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