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ТАСС

CNN: США не хотят использовать для Украины свой резерв боеприпасов на случай ЧС

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Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

Телеканал указывает, что информация о количестве вооружений засекречена

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. У США есть несколько расположенных по всему миру арсеналов боеприпасов, которые они не готовы использовать для осуществления новых поставок на Украину. Как сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники, эти резервы призваны обеспечить нужды США в случае чрезвычайной ситуации.

По информации телеканала, полученной от представителей американской администрации, "в арсеналах США по всему миру есть определенное количество боеприпасов, формирующее собой резерв на случай чрезвычайной ситуации, с которым военные не желают расставаться". CNN указывает, что информация о количестве вооружений засекречена.

Неназванный представитель Пентагона сообщил телеканалу, что в настоящее время украинские войска ежедневно выпускают 2-3 тыс. артиллерийских снарядов. CNN подчеркивает, что официальные лица США в последние недели были сильно обеспокоены возможностями Соединенных Штатов пополнить запасы Украины, поэтому "президент США Джо Байден принял весьма спорное решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов". Указывается, что этот шаг со стороны Белого дома был сопряжен с риском оттолкнуть европейских союзников, которые выступали против поставок такого вида вооружения.

Во вторник американский аналитик, бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что Соединенные Штаты не располагают достаточным военным потенциалом, который бы позволил им удовлетворить свои геополитические амбиции при урегулировании украинской проблемы.

О намерении приступить к поставке Украине кассетных боеприпасов Соединенные Штаты объявили 7 июля. Против этого решения выступила не только ООН, но и ряд зарубежных союзников Вашингтона. О несогласии с подобным шагом нынешней американской администрации во главе с демократом Байденом высказалось множество его однопартийцев, в том числе в Конгрессе США. 

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