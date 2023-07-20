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ТАСС

Источник: наземный "авианосец" в Крыму получит новый оптический комплекс для палубников

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Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках
Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках.
Источник изображения: © Алексей Павлишак/ТАСС

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА в крымских Саках в ходе модернизации до 2025 года получит новый оптический комплекс для подготовки летчиков палубной авиации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Комплекс НИТКА в Саках до 2025 года получит новый телевизионный посадочный комплекс, аналогичный тому, который стоит на находящемся в ремонте авианосце "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки предполагалось использовать два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что выполнен или выполняется контракт по его ремонту и модернизации, в ближайшее время будет выполнен ремонт аэрофинишеров, про второй - что его ввод в строй неоднократно переносился, в последний раз - на 2023 год.

Комплекс НИТКА в Саках в 2014 году вместе с Крымом вернулся в Россию. Он в свое время был построен в "железе" с перспективой на неоднократную модернизацию в будущем, и, по оценкам экспертов, в этом его главное преимущество и отличие от комплекса НИТКА в Ейске, отлитого в бетоне.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в настоящее время находится в ремонте с модернизацией на 35-м судоремонтной заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Завершение работ сейчас планируется на 2025 год.

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года на комплексе НИТКА в Саках прошли подготовку летчики 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) на самолетах Су-33 и Су-25УТГ и 100-го ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ Морской авиации Северного флота (СФ). Как сообщала пресс-служба СФ, они выполнили полеты с посадкой на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

В феврале 2017 года корабельная авианесущая ударная группа СФ вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" впервые в новейшей истории ВМФ России была задействована в военной операции. В боевой работе по целям боевиков в Сирии участвовали главным образом пилоты 279-го ОКИАП.

Известно, что комплекс НИТКА в Саках полностью рабочий, на нем регулярно выполняли посадки с зацепами палубники двух авиаполков Северного флота. Про комплекс НИТКА в Ейске информации на этот счет не имеется. В 2022 году комплекс НИТКА в Саках по предназначению не использовался. 

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Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
НИТКА
Су-25
Су-33
Компании
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