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РИА Новости

Эксперт считает, что Запад может накачивать оружием Украину несколько лет

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Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Источник изображения: © Фото из личного архива

Коротченко: Запад не хочет урегулирования на Украине и готов ее накачивать еще годы

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Очередные пакеты военной помощи Киеву, будь то оборонительное или наступательное вооружение, свидетельствует о том, что Запад не рассматривает вариант урегулирования конфликта на Украине и готов накачивать ее оружием еще несколько лет, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее СМИ сообщили, что США в ближайшие дни объявят об очередном пакете военной помощи для Украины на 1,3 миллиарда долларов, в который войдут, в частности, системы ПВО, системы противодействия беспилотникам VAMPIRE, дроны-камикадзе компании AVEVEX и дроны Switchblade, различные боеприпасы.

"Масштабная военно-техническая помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться во все возрастающих объемах. Те или иные пакеты формируются, и о них объявляется после того, как это становится реальностью. Поэтому будут поставки и ракет ATACMS, и истребителей F-16, и дальних беспилотников, и морских безэкипажных катеров-камикадзе – все будет поставлено Украине. Урегулирование конфликта на Западе не рассматривается в качестве реалистичного сценария", - сообщил Коротченко.

По его словам, единственным ограничителем поставок тех или иных вооружений является способность ВСУ эксплуатировать и применять это вооружение, то есть это вопрос подготовки и обучения, который планомерно решается.

"Российское военное и политическое руководство при планировании дальнейших действий должно исходить из того, что без наличия решительных военных побед и разгрома противостоящих украинский группировок войск накачка Украины западным оружием будет продолжаться в ближайшие 3-4 года абсолютно точно", - подчеркнул аналитик.

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