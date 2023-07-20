Российский холдинг закупит более 20 тысяч единиц оборудования

Российский холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках программы перевооружения производственных мощностей, реализация которой запланирована на 2023–2024 годы, закупит более 20 тысяч единиц оборудования. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РИА Новости.

«Кроме того, на предприятиях планируется реконструкция и капитальный ремонт корпусов, а также строительство новых цехов и складов», — добавили в холдинге.

В «Высокоточных комплексах» уточнили, что модернизация затронет главным образом Конструкторское бюро машиностроения, Конструкторское бюро приборостроения и «Курганмашзавод».

По словам заместителя гендиректора по техническому перевооружению холдинга Максима Моторина, соответствующие работы уже начаты и позволят вывести предприятия «Высокоточных комплексов» на «принципиально более высокий технологический уровень, создать дополнительные мощности для безусловного выполнения государственного оборонного заказа».

Ранее в холдинге сообщили, что выпуск комплектующих, в частности систем управления, для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» увеличен в разы.