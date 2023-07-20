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ТАСС

Новый китайский спутник будет распознавать объекты в 100 раз лучше, чем предыдущий

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Китайский спутник видовой разведки «Цзыюань-2» («Ресурс-2») в представлении художника
Китайский спутник видовой разведки «Цзыюань-2» («Ресурс-2») в представлении художника.
Источник изображения: space.skyrocket.de

Его создают в рамках проекта расширенной миссии по изучению временных и поляриметрических характеристик рентгеновского излучения

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китайские ученые разрабатывают космический спутник нового поколения. Он будет изучать состояние материи и космических объектов в экстремальных условиях. Как сообщил директор Института физики высоких энергий Китайской академии наук Ван Ифан, возможности обнаружения у нового спутника будут, как ожидается, в 100 раз больше, чем у предыдущей миссии "Хуэйянь".

Спутник создается в рамках проекта расширенной миссии по изучению временных и поляриметрических характеристик рентгеновского излучения (eXTP). "Являясь крупным международным совместным проектом в области космической науки, инициированным и возглавляемым китайскими учеными, новый спутник станет преемником первого китайского космического телескопа с жесткой рентгеновской модуляцией "Хуэйянь", - приводит в среду слова Ван Ифана Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось, что спутник будет выведен на орбиту к 2025 году. 

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Страны
Китай
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