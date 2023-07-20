Президент Бразилии считает, что мир начинает уставать от конфликта на Украине

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что со временем наступит мир, который удастся заключить благодаря усилиям посредников

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Разные государства начали уставать от конфликта на Украине, но со временем наступит мир, который удастся заключить благодаря усилиям посредников. Об этом в среду заявил журналистам в Брюсселе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать <...>. Наступит момент, когда наступит мир. И тогда возникнет группа стран, которая сможет разговаривать с Россией и с Украиной", - приводит слова бразильского лидера агентство Bloomberg.

Лула да Силва принимал участие в саммите ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) в бельгийской столице. Источники сообщили Bloomberg, что нежелание Лулы да Силвы соглашаться с жесткими формулировками в отношении России "расстроило" страны Евросоюза. Против жесткой позиции выступали также Куба и Венесуэла. По словам одного из дипломатов, Лула да Силва опасался расстроить Россию, хотя президент Франции Эмманюэль Макрон и похвалил его за умение "наводить мосты".

Высокопоставленные чиновники ЕС в разговоре с агентством назвали итоговое заявление саммита большим достижением, поскольку в документе говорится о "войне против Украины", и кроме того документ подписали все страны объединений, кроме Никарагуа.

Президент Бразилии раскритиковал лидера Чили 37-летнего Габриэля Борича из-за его позиции по конфликту на Украине. Борич призвал латиноамериканских лидеров однозначно осудить спецоперацию России, заявил, что РФ нарушила международное право, и утверждал, что "сегодня - Украина, а завтра может быть любой из нас". "Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах ведет к тому, что молодой человек становится более нетерпеливым, больше спешит. Мы должны понимать, что не все с нами согласны, не все так же спешат, имеют такое же мнение о каком-либо вопросе", - отметил в связи с этим Лула да Силва.

Ранее президент Бразилии заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Лула да Силва также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами.