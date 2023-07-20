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ТАСС

Президент Бразилии считает, что мир начинает уставать от конфликта на Украине

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Президент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва.
Источник изображения: AP Photo/ Louise Delmotte

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что со временем наступит мир, который удастся заключить благодаря усилиям посредников

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Разные государства начали уставать от конфликта на Украине, но со временем наступит мир, который удастся заключить благодаря усилиям посредников. Об этом в среду заявил журналистам в Брюсселе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать <...>. Наступит момент, когда наступит мир. И тогда возникнет группа стран, которая сможет разговаривать с Россией и с Украиной", - приводит слова бразильского лидера агентство Bloomberg.

Лула да Силва принимал участие в саммите ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) в бельгийской столице. Источники сообщили Bloomberg, что нежелание Лулы да Силвы соглашаться с жесткими формулировками в отношении России "расстроило" страны Евросоюза. Против жесткой позиции выступали также Куба и Венесуэла. По словам одного из дипломатов, Лула да Силва опасался расстроить Россию, хотя президент Франции Эмманюэль Макрон и похвалил его за умение "наводить мосты".

Высокопоставленные чиновники ЕС в разговоре с агентством назвали итоговое заявление саммита большим достижением, поскольку в документе говорится о "войне против Украины", и кроме того документ подписали все страны объединений, кроме Никарагуа.

Президент Бразилии раскритиковал лидера Чили 37-летнего Габриэля Борича из-за его позиции по конфликту на Украине. Борич призвал латиноамериканских лидеров однозначно осудить спецоперацию России, заявил, что РФ нарушила международное право, и утверждал, что "сегодня - Украина, а завтра может быть любой из нас". "Возможно, отсутствие привычки участвовать в таких встречах ведет к тому, что молодой человек становится более нетерпеливым, больше спешит. Мы должны понимать, что не все с нами согласны, не все так же спешат, имеют такое же мнение о каком-либо вопросе", - отметил в связи с этим Лула да Силва.

Ранее президент Бразилии заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Лула да Силва также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. 

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Проекты
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