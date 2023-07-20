Войти
ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" стартовали совместные мероприятия коллегии ВПК и Минобороны России

200
0
0
Военный инновационный технополис «Эра»
Военный инновационный технополис «Эра».
Источник изображения: D-Russia.ru

ЦАМТО, 19 июля. На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" 19 июля стартовал комплекс совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Министерства обороны Российской Федерации.

В совместных мероприятиях примут участие более 500 представителей федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, а также члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Четырехдневной программой работы предусмотрены научно-технические конференции, стратегические форумы, круглый стол и заседания Координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Одним из ключевых событий научно-деловой программы станет конференция, посвященная состоянию и перспективам развития современной науки по направлению "Робототехника в Вооруженных Силах Российской Федерации". Кроме того, будет затронута тематика автоматизированных систем технического зрения и распознавания образов.

Для гостей военного иннограда будет организована тематическая выставка. Экспозиция включит в себя более 30 совместных инновационных проектов в области робототехники, искусственного интеллекта, автоматизированных систем управления и информационной безопасности.

Результатами совместной работы за прошедший год поделятся также молодые ученые и резиденты технополиса "ЭРА". Лучшие экспонаты будут представлены на Международном военно-технический форуме "Армия-2023", который пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в период с 14 по 20 августа 2023 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Робот
Похожие новости
25.07.2022
В технополисе "ЭРА" завершилась серия мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны РФ
28.09.2015
Армия протестировала в деле оборонный потенциал страны
22.12.2014
Шойгу: оснащенность Российской армии современным оружием и техникой за год выросла на 7%
11.11.2014
Железное пополнение
05.03.2014
Милитаризация космоса неизбежна
18.12.2013
Возрождая «оборонку»
27.06.2012
Следование в фарватере чужих разработок — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 01:28
  • 1
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге
  • 20.07 01:23
  • 53291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 00:33
  • 4
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 00:23
  • 2
Военный эксперт указал на важность принятия корабля «Циклон» в состав ЧФ РФ
  • 20.07 00:18
  • 9
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 19.07 19:49
  • 3
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам