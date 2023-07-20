В технополисе "ЭРА" стартовали совместные мероприятия коллегии ВПК и Минобороны России

ЦАМТО, 19 июля. На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" 19 июля стартовал комплекс совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Министерства обороны Российской Федерации.

В совместных мероприятиях примут участие более 500 представителей федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, а также члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Четырехдневной программой работы предусмотрены научно-технические конференции, стратегические форумы, круглый стол и заседания Координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Одним из ключевых событий научно-деловой программы станет конференция, посвященная состоянию и перспективам развития современной науки по направлению "Робототехника в Вооруженных Силах Российской Федерации". Кроме того, будет затронута тематика автоматизированных систем технического зрения и распознавания образов.

Для гостей военного иннограда будет организована тематическая выставка. Экспозиция включит в себя более 30 совместных инновационных проектов в области робототехники, искусственного интеллекта, автоматизированных систем управления и информационной безопасности.

Результатами совместной работы за прошедший год поделятся также молодые ученые и резиденты технополиса "ЭРА". Лучшие экспонаты будут представлены на Международном военно-технический форуме "Армия-2023", который пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в период с 14 по 20 августа 2023 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.