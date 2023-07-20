США объединили силы с союзниками. Но у России тоже есть надежный друг

Из простого сотрудничества отношения России и Китая переросли в нечто большее, пишет FT. Их совместные военные учения вблизи Японии означают, что две страны начали "проецировать силу". Москва и Пекин угрожают безопасности Токио и посылают Вашингтону предостерегающий сигнал, уверена автор.

Катрин Хилле

Аналитики предупреждают, что Пекин и Москва начинают использовать свое тесное партнерство для проецирования силы на другие страны.

Китай и Россия углубляют свое военное сотрудничество, проводя крупнейшие совместные военно-морские и воздушные учения на пороге Японии.

Учения "Север. Взаимодействие-2023", которые стартовали в Японском море в понедельник, технически являются частью регулярной ежегодной программы подготовки китайских вооруженных сил, целой сети маневров, которые чередуются в военных округах страны. Пока неясно, как долго продлится это мероприятие.

Но проводя учения в водах, которые отделяют Японию от России и Корейского полуострова, Пекин и Москва начинают использовать свое все более тесное военное партнерство для проецирования военной силы, направляя ее против других стран, заявили представители ряда государств и независимые аналитики.

С пекинской стороны в учениях участвуют два эсминца, два фрегата и корабль снабжения, а также крупнейший транспортный самолет Народно-освободительной армии (НОАК) Y-20, истребители J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления и вертолеты Z-20, китайская версия американского Black Hawk. Москва не обнародовала никакой информации о своих частях, задействованных в маневрах, но, по данным Министерства обороны КНР, в состав российского контингента также входят подразделения военно-воздушных и военно-морских сил.

На выходных оборонное ведомство Китая заявило, что учения будут сосредоточены на отработке "охраны стратегических морских коммуникаций" и "укреплении способности обеих сторон совместно защищать региональный мир и стабильность при решении различных проблем безопасности".

Правительственные чиновники из Японии и Тайваня заявили, что само проведение маневров и все возрастающая активность вооруженных РФ сил в водах и воздушном пространстве Восточной Азии вызывают опасения, что российские и китайские ВМС и ВВС вскоре могут регулярно патрулировать этот район.

В этом месяце министр обороны КНР Ли Шанфу сказал прибывшему с визитом главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову, что обе стороны должны регулярно организовывать совместные учения, патрулирование и военные соревнования.

"С тактической точки зрения это плановые учения, но с политической они представляют собой нечто большее", — заявил Александр Королев, эксперт по китайско-российским связям в области безопасности из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Два государства выстраивали свои военные связи на протяжении десятилетий, но их сотрудничество активизировалось после начала российской военной спецоперации на Украине.

"Нельзя игнорировать тот факт, что сейчас они ведут себя все более провокационно, приближаясь к чувствительным и спорным районам", — отметил Королев.

Китайские и российские военные проводили совместные учения с 2005 года, сначала в рамках более широких ежегодных мероприятий, организуемых Шанхайской организацией сотрудничества, в которую также входят несколько стран Центральной Азии, а с 2012 года — в рамках специальных двусторонних программ.

В 2018 году Народно-освободительная армия Китая начала участвовать в некоторых ежегодных российских военных учениях. В 2021 году ВС РФ впервые приняли участие в регулярных ежегодных маневрах НОАК — это мероприятие, по словам экспертов в области обороны, показало, что отношения двух сил перешли от просто дружеских обменов к налаживанию оперативной совместимости.

Но если указанные учения проходили на северо-западе Китая, в глубине страны и вдали от спорных границ, и с российской стороны в них участвовали только сухопутные подразделения, то в учениях на этой неделе впервые задействованы военно-морские и воздушные силы РФ. Более того, маневры проходят в регионе, где у Москвы имеются территориальные споры с Токио.

Кроме того, обе армии создают постоянное военное присутствие в водах и воздушном пространстве Восточной Азии, где высока геополитическая напряженность.

В июне китайские и российские бомбардировщики совместно патрулировали небо над Японским и Восточно-Китайским морями, где Пекин ведет территориальные споры с Токио. В ответ после того, как соединение сил двух стран вошло в их опознавательные зоны ПВО, Япония и Южная Корея подняли в воздух истребители. Это был шестой раз с 2019 года, когда Москва и Пекин проводили подобное совместное патрулирование бомбардировщиками в этом районе.

Позже в июне и в начале июля два российских фрегата прошли через воды между восточным побережьем Тайваня и самым юго-западным островом Японии, а затем вернулись на север мимо Окинавы. За этими передвижениями внимательно следили японские силы самообороны.

Высокопоставленный чиновник из Токио заявил, что спецоперация России на Украине разрушила все иллюзии, что Япония может развивать отношения со своим северным соседом, чтобы уравновесить Китай.

"Эти учения доказывают, что сейчас мы сталкиваемся с угрозой на двух фронтах", — сказал он.

В Стратегии национальной безопасности, принятой Японией в декабре прошлого года, говорится, что Китай укрепляет свои стратегические связи с Россией и пытается бросить вызов международному порядку.

"Эти две страны усилили военную координацию, продолжая проводить совместные учения и осуществлять другие акции, такие как совместное плавание их военно-морских кораблей и совместные полеты их бомбардировщиков в окрестностях Японии", — говорится в документе. "Внешняя и военная деятельность России и другие ее действия в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, наряду со стратегической координацией с Китаем вызывают серьезную озабоченность в плане безопасности".

Китайские эксперты в области обороны называют растущее сотрудничество с Россией реакцией на гегемонию США и давление со стороны НАТО.

"Оба наших государства сталкиваются с вызовами нашим законным интересам в области безопасности", — сказал эксперт по оборонной стратегии Академии военных наук в Пекине, пожелавший остаться неназванным.

Он добавил, что попытка НАТО имитировать воздушную войну с Россией во время недавнего саммита группы усилила опасения Китая по поводу опасностей сетей альянсов Соединенных Штатов.

"США продолжают говорить о сдерживании Китая, работая со своими союзниками, — сказал он. — Пусть в Америке видят, что у нас тоже есть друзья".

Комментарии читателей:

Robin

О чем тут говорить? Япония с 1945 года оккупирована Соединенными Штатами.

N в ответ Robin

Этот комментарий, как ни странно, недалек от истины.

Как американец, живущий в Японии, я постоянно удивляюсь тому, насколько глубоко эта страна контролируется Соединенными Штатами. Это сейчас большая проблема для всех нас, так как я не думаю, что Япония может самостоятельно защититься от Китая и России. США должны были передать свои военные базы (и их объекты, такие как тот, что расположен в самом центре Токио!) армии Страны восходящего солнца и заставить ее убрать букву "S" (самооборона) из обозначения сил самообороны JSDF еще 15 лет назад.

На данный момент, если вооруженные силы США будут чрезмерно сконцентрированы в других местах мира, Япония станет "подсадной уткой". Я слышал аргументы, что Токио находится "в одном повороте отвертки" (обр. очень близко, — Прим. ИноСМИ) от тактического ядерного оружия, но почему-то мне не кажется, что применение атомного оружия будет здесь популярной идеей. Даже среди ястребов.

Occam

Китайско-российское единство и военное взаимодействие на самом деле разжигаются воинственной риторикой и агрессивностью Запада. Ведь это улица с двусторонним движением.

JustPerson

Жаркие денечки для американского военно-промышленного комплекса. Сколько же оружия он под шумок "впарит" Японии?!

BC/AC в ответ JustPerson

А сколько еще Южной Корее? А Украине, ведущей их прокси-войну против России? В общем, куда ни кинь, все обстоит прекрасно в современном мире для наших "богобоязненных" военных промышленников!

Chris Devonshire-Ellis

Хорошая статья, но до сути дела не доходит. Россия хочет помощи Китая во многих отраслях, особенно в микроэлектронике, а Пекин хочет поддержки Москвы в отношении Тайваня. Не говоря уже о том, что российский порт Владивосток находится всего в двух днях пути от этого острова и является базой атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Таким образом, на самом деле посыл Западу звучит так: не связывайтесь с Тайванем, потому что за нами стоит Россия.

Purpil Murex в ответ Chris Devonshire-Ellis

"Не связывайтесь с Тайванем, потому что за нами Россия". Не связывайтесь с Тайванем — за нами угасающая посредственная региональная держава, чей оборонный бюджет меньше, чем у Великобритании...

Chris Devonshire-Ellis в ответ Purpil Murex

Оборонный бюджет России составляет около 84 миллиардов долларов США. Военный бюджет Великобритании — около 45,9 миллиарда фунтов стерлингов.

Между тем среди всех этих уморительных замечаний о вооруженных силах РФ возникает один главный вопрос: почему Украина после 18 месяцев вооруженного конфликта так и не вытеснила войска противника со своей территории? И это с военной помощью США и Европы на сотни миллиардов долларов. Если российская армия настолько плоха, а западная поддержка Украины так фантастична, возникает четкий вывод что ВСУ не добились большого прогресса, не так ли? Так как же объяснить эту незначительную деталь? Разве Киев на самом деле не старается изо всех сил? Ведь со всей этой западно-украинской риторикой Путин и его окружение уже давно должны были быть в Сибири, а украинцы — загнать российскую армию аж до Урала. Но что-то этого не происходит, не так ли?

Reagan

Интересно, как эти коммунистические китайские корабли вошли в Японское море? Через Цусимский пролив? Запугивание японцев просто заставит всех осознать опасность со стороны коммунистической КНР. Вспомним немного истории. Поднебесная никогда не побеждала Японию ни в морском, ни в сухопутном сражении... никогда.

Sovereign Individual в ответ Reagan

"Китай никогда не побеждал Японию ни в морском, ни в сухопутном сражении... никогда".

Плохо знаете историю!

— Битва за Ухань (1938-1939): это сражение произошло во время Второй китайско-японской войны, и китайские войска во главе с генералиссимусом Чан Кайши успешно защитили город Ухань от японских захватчиков.

— Битва за Тайэрчжуан (1938): в этом сражении китайские войска под командованием генералов Ли Цзунжэня и Сюэ Юэ успешно защитили город Тайэрчжуан от японской армии. Это была победа, ознаменовавшая поворотный момент в войне.

— Битва за Синькоу (1937): китайские войска под командованием генерала Янь Сишаня успешно обороняли стратегический район Синькоу в провинции Шаньси от атак японцев. Сражение привело к большим потерям у японцев и подняла боевой дух китайцев.

— Битва при Чанша (1941–1942): эта серия сражений произошла вокруг города Чанша, провинция Хунань. Несмотря на значительное численное превосходство японских сил, китайские войска под командованием генерала Сюэ Юэ отразили несколько крупных японских наступлений и успешно защитили город.

И есть много других примеров.