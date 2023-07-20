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bmpd.livejournal.com

"От них не спрятаться в окопе"

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Центр анализа стратегий и технологий сообщает о публикации статьи "Руслан Пухов рассказал, чем опасны американские кассетные боеприпасы" в газете "Московский комсомолец".

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В статье директор Центра АСТ обсуждает с автором Ольгой Божьевой недавно анонсированные США поставки кассетных боеприпасов на Украину, риски и выгоды их применения, а также последствия таких ударов.

Читайте по ссылке: https://www.mk.ru/politics/2023/07/19/ruslan-pukhov-rasskazal-chem-opasny-amerikanskie-kassetnye-boepripasy.html

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Пухов Руслан
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