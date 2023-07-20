"От них не спрятаться в окопе"

Центр анализа стратегий и технологий сообщает о публикации статьи "Руслан Пухов рассказал, чем опасны американские кассетные боеприпасы" в газете "Московский комсомолец".

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В статье директор Центра АСТ обсуждает с автором Ольгой Божьевой недавно анонсированные США поставки кассетных боеприпасов на Украину, риски и выгоды их применения, а также последствия таких ударов.

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