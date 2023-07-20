Румыния планирует закупить до 300 новых танков

Американские военные на танке M1A2 Abrams во время учений в Пабраде, Литва.

ЦАМТО, 19 июля. Румыния инициировала процедуру приобретения в США 54 ОБТ M1A2 "Абрамс", однако конечной целью командования Вооруженных сил является перевооружение пяти танковых батальонов с закупкой до 300 танков.

Как заявил начальник Генерального директората вооружений ВС Румынии генерал-майор Теодор Инчикаш, целью приобретения является замена состоящих на вооружении устаревших танков TR-85/TR-85M1.

TR-85M1 – модернизированный вариант основного боевого танка TR-85, состоящий на вооружении СВ Румынии. Первоначально в 1986 году на вооружение был принят TR-85, являющийся румынской версией советского танка Т-55. TR-85M1, получивший обозначение "Бизонул", появился в начале 1990-х гг. как результат масштабной модернизации своего предшественника. Модернизация включала усиление бронезащиты, установку новой системы управления огнем, улучшенные возможности ночного видения и модернизацию двигателя.

Усовершенствование бронирования включало оснащение композитной броней и динамической защитой для повышения защищенности танка от противотанкового оружия. Система управления огнем претерпела значительные усовершенствования, была установлена более мощная 100-мм пушка А308. Кроме того, был установлен двигатель мощностью 860 л.с., что позволило повысить скорость и маневренность на поле боя.

Согласно данным The Military Balance 2023, на вооружении Сухопутных войск Румынии в настоящее время имеется 220 танков T-55AM, 103 TR-85 и 54 TR-85M1.

В мае 2022 года стало известно, что Румыния приступила к реализации процедуры приобретения в США 54 танков M1A2 "Абрамс". МНО Румынии направило в парламент страны запрос на получение предварительного одобрения закупки 54 танков "Абрамс" в начале апреля 2023 года.

На "Конференции по сотрудничеству между Южной Кореей и Румынией в области оборонной промышленности-2023", организованной посольством Республики Корея в Румынии, генерал-майор Теодор Инчикаш принял участие в дискуссии, посвященной оснащению ВС Румынии. Он отметил, что целью является закупка около 300 танков и машин поддержки, но сроки их приобретения будут определяться Сухопутными войсками.

При этом, не обязательно, что остальные закупаемые танки также будут "Абрамс". Учитывая, что генерал-майор принял участие в мероприятии, связанном с южнокорейской военной промышленностью, не исключено, что Румыния может принять решение о приобретении танков К2 "Блэк Пантер", аналогично решению, ранее принятому Польшей.

Предполагается, что K2 является не единственной альтернативой "Абрамс": Румыния может рассмотреть закупку в Германии "Леопард-2A8". Недавно премьер-министр Румынии Марсель Чолаку во время поездки в Берлин провел предварительные переговоры с немецкими производителями вооружений.