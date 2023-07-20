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ТАСС

FT: Запад может быть не готов к новому потенциальному конфликту из-за нехватки оружия

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Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

По данным издания, поставляющие оружие Украине страны вновь вынуждены пополнять запасы вооружений и нести новые военные расходы

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Западные страны могут быть не готовы к новому потенциальному конфликту, например с Китаем, из-за нехватки оружия. Такое предположение высказала в среду британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

Поставляющие оружие Украине западные страны вновь вынуждены пополнять запасы вооружений и осуществлять новые военные расходы, говорится в публикации. По информации издания, "оборонно-промышленная база пыталась увеличить производство с применением всех возможных мощностей", что привело к озабоченности в экспертных кругах по поводу "готовности Запада к потенциальному конфликту - например, с Китаем из-за Тайваня".

"Оборонная промышленность настолько консолидирована, что не может очень быстро расширяться, чтобы удовлетворить растущий спрос, - приводит издание слова Стейси Петтиджон, директора оборонной программы Центра новой американской безопасности. - Это значит, что мы медлительны и отстаем, что у нас нет ничего в достатке".

10 июля глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что украинский конфликт стал "решающим фактором", который ускорил процесс согласования проектов по наращиванию производства военной техники и боеприпасов в Европе. Если раньше он мог длиться "несколько лет", то сейчас речь идет "лишь о нескольких месяцах".

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая в июне на пресс-конференции по итогам встречи глав военных ведомств стран - членов Североатлантического альянса в Брюсселе, заявил, что в НАТО достигнуто "широкое согласие" по поводу необходимости увеличения расходов на оборону. По его словам, многие страны "страстно стремятся к тому, чтобы выйти на уровень выше 2%" ВВП.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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