Пушилин заявил, что в ДНР пока не фиксировали применение украинскими войсками ракет SCALP

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории ДНР пока не зафиксировано применения украинскими войсками ракет SCALP, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.

"Что касается территории Донецкой Народной Республики, пока на данный момент применения данного вооружения, данных ракет не зафиксировано", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, были ли случаи применения Украиной ракет SCALP. Он отметил, что, как правило, поставки каких-либо видов вооружений западные страны производят до официального объявления об этом.

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией.