Военно-транспортный самолет Ил-112В переделают под реактивные двигатели ПД-8

Посадка в Жуковском после перелета из Воронежа первого летного опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400), 13.08.2021. Спустя четыре дня данный борт потерпел катастрофу при перелете из Жуковского на аэродром Кубинка.

ЦАМТО, 19 июля. Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет переконструирован под реактивные двигатели ПД-8, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

Изначально Ил-112В был разработан под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ.

"Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. В частности, ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему, другие бортовые системы", – рассказал собеседник агентства.

В июне на ПМЭФ-2023 вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал журналистам, что проект военно-транспортного самолета Ил-112В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей, напоминает "РИА Новости".

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для перевозки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В с турбовинтовыми двигателями – 470 км/ч, дальность полета с максимальной нагрузкой – 1,2 тыс. км.

Первый полет опытного образца военно-транспортного самолета состоялся 30 марта 2019 года на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО".

Первый опытный образец Ил-112В разбился в августе 2021 года в Подмосковье. Предварительной причиной называлось возгорание двигателя. Строительство новых образцов самолета было приостановлено.

ПД-8 – двухконтурный турбореактивный двигатель, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200. В работе над ПВ-8 применяется опыт создания двигателя ПД-14, отмечает агентство.