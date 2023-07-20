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ЦАМТО

ВС Венгрии получили первые вертолеты H-225M "Каракал"

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Источник изображения: Фото: defence.hu

ЦАМТО, 19 июля. Командование ВС Венгрии объявило о прибытии 17 июля на авиабазу "Сольнок", где размещается 86-е вертолетное крыло, первых двух из 16 заказанных многоцелевых вертолетов H-225M "Каракал".

В церемонии встречи вертолетов с б.н. "70" и "71", которые пилотировались французскими и венгерскими летчиками, принял участие исполняющий обязанности командующего ВВС Венгрии бригадный генерал Йожеф Коллер.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Министерство обороны Венгрии подписало с компанией Airbus Helocopters контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов H-225M, оснащенных модульной системой управления оружием HForce. Стоимость соглашения и сроки поставки вертолетов не разглашались. Помимо поставки H-225M, контракт предусматривает оказание услуг по обучению личного состава и обслуживанию техники.

Покупка реализована в рамках программы модернизации Вооруженных сил Венгрии Zrinyi 2026. H-225M заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-8/Ми-17.

Выбранные Венгрией H-225M предназначены для перевозки войск и грузов, поддержки поисково-спасательных операций в боевых условиях, а также специальных операций. Машины оснащаются современными средствами связи, авионикой и четырехосевым автопилотом. Вертолет обладает существенной дальностью полета и грузоподъемностью, большой кабиной, рассчитанной на перевозку до 28 военнослужащих.

Разработанная Airbus Helicopters система HForce позволит ВС Венгрии оборудовать вертолеты широким набором управляемых и неуправляемых боеприпасов. Универсальный бортовой компьютер FMC-4212 компании Rockwell Collins Deutschland (RCD) обеспечивает интеграцию монокулярной нашлемной системы прицеливания "Скорпион" компании Thales, электронно-оптической системы наблюдения компании Wescam, различных систем вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", 68-мм и 70-мм неуправляемых и управляемых ракет, 12,7-мм пулемета, 20-мм пушки и т.д.

Закупка Минобороны Венгрии H-225M последовала за приобретением в июне 2018 года у Airbus 20 вертолетов H-145M, оснащенных той же системой HForce. Ранее представители Airbus сообщили Jane’s, что Венгрия решила установить на борту H-145M полный пакет вооружения, включающий управляемые ракеты. Предположительно, аналогичный пакет будет установлен и на вертолетах H-225M.

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Страны
Венгрия
Продукция
Ми-17
Ми-8
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Проекты
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ИТ
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