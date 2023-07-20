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ЦАМТО

Вопросы кадровой политики обсудили на заседании Бюро Союза и Лиги

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Сергей Чемезов на совместном заседании бюро Союза машиностроителей России. 27 июня 2017
Сергей Чемезов на совместном заседании бюро Союза машиностроителей России. 27 июня 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 19 июля. На совместном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям обсудили вопрос обеспечения квалифицированными кадрами предприятий ОПК.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый заместитель председателя Cоюза, президент Лиги Владимир Гутенев, губернатор Тульской области, вице-президент Союза Алексей Дюмин, генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь, члены Бюро – руководители корпораций и крупных промышленных предприятий, министр образования и науки Валерий Фальков, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы, председатели российских профсоюзных организаций и другие представители министерств, ведомств и организаций.

Открывая заседание, Сергей Чемезов отметил, что для достижения более высоких темпов развития российского производства необходимо решить вопрос с нехваткой квалифицированных кадров.

"Потребность промышленности в кадрах с началом СВО значительно возросла. Это обусловлено, в первую очередь, увеличением объемов производства военной и иной продукции, в том числе той, которую ранее закупали за рубежом", – сказал глава СоюзМаш России.

По словам Сергея Чемезова, сегодня экспертным сообществом СоюзМаш предпринимаются различные меры для ускоренного пополнения кадров в промышленности, прежде всего, в ОПК. В их числе, инициативы по выделению дополнительных бюджетных мест в учебных заведениях, профориентация в инженерно-техническую сферу, привлечение молодых специалистов из других отраслей, различные виды стимулирования.

Сохранение кадрового потенциала предприятий корпорации и привлечение новых высококвалифицированных кадров в связи с наращиваем темпов производства гражданской и военной продукции – один из ключевых приоритетов ОАК.

Также состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой члены Бюро, представители министерств и ведомств, предприятий и организаций Союза и Лиги получили государственные и ведомственные награды. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь награжден "Медалью В.В.Бахирева" Минпромторга России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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