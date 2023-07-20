"Такого оружия еще не видели". Что придумали в зоне СВО

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Андрей Коц. За 18 месяцев боевых действий российская армия применила практически весь спектр вооружений. Какие-то образцы показали себя хорошо, какие-то не очень. А что-то пришлось модифицировать прямо на передовой. О фронтовых изобретениях — в материале РИА Новости.

Защита от "Джавелинов"

Только на поле боя выясняется, чего армии не хватает, а что лишнее. Однако путь от чертежа до серийного изделия долгий. Поэтому на фронте вооружаются сварочными аппаратами и импровизируют.

С первых дней конфликта остро встал вопрос защиты тяжелой бронетехники от противотанковых средств. Особенно от ПТУРов, поражающих машину в крышу башни. На танки принялись ставить решетчатые козырьки, прозванные "мангалами". Их задача — спровоцировать подрыв боеприпаса до контакта с броней, чтобы кумулятивная струя потеряла большую часть разрушительной мощи.

Танк Т-72Б3М на Марьинском направлении Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

"От американских "Джавелинов" спасает через раз, — признается боец с позывным Кеха, служащий рембазы одного из танковых батальонов 1-го армейского корпуса. — В половине случаев ПТУР просто проламывает решетку. Однако это все же лучше, чем ничего".

Но сейчас, по его словам, куда больше неприятностей от дронов-камикадзе. Оператор наводит их на цель очень точно. Поэтому никакой козырек не поможет. Особенно остро эта проблема стоит у артиллеристов.

В качестве эрзац-защиты от барражирующих боеприпасов и российские, и украинские военные используют металлическую сетку-рабицу — растягивают вокруг орудия. БПЛА, как правило, легкие. И зачастую такой неказистой с виду конструкции хватает, чтобы остановить коптеры.

Позаимствовали у флота

Кустарные модификации боевой техники повышают не только выживаемость, но и зачастую — огневую мощь. Военные устанавливают на машины дополнительное вооружение, оборудование, средства связи и наблюдения. И часто проявляют недюжинную креативность.

Рекордсменом по числу самодельных вариантов по праву считается гусеничный тягач МТЛБ, главная рабочая лошадка Сухопутных войск. На "мотолыгу" наваривали зенитные установки ЗУ-23-2, 120-миллиметровые минометы, ПТУРы, авиационные блоки НАР, крупнокалиберные пулеметы, станковые гранатометы.

Корабельная зенитная установка 2М-3М на базе тягача МТЛБ Источник изображения: © Фото : bmpd/Telegram

Порой встречаются и совсем экзотичные варианты. Например, в соцсетях разлетелись фотографии машины с башенной двуствольной 25-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой 2М-3.

Есть еще с корабельной РСЗО МС-227 калибра 150 миллиметров. А в одном из подразделений 1АК воюет тягач с семиствольным корабельным гранатометом МРГ-1 "Огонек" на крыше.

"Флотских" модификаций довольно много. Потому что боеприпасов специфических военных калибров, поясняют военные, на складах полно.

Бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в месте расположения ВС России в южном секторе СВО Источник изображения: © РИА Новости

"МТЛБ — очень удачная платформа, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Неприхотливая в обслуживании, с хорошей проходимостью. Брони нет, но тут нет задачи идти на танки. Эти тягачи в основном нужны для доставки боеприпасов, продовольствия и воды на первую линию. Но с дополнительным вооружением способны и на другое. Очень популярен вариант с зениткой ЗУ-23-2. Одинаково хорошо работает и по воздуху, и по земле".

Глаза армии

Адаптировали под реалии современной войны и коммерческие коптеры. Прежде всего для разведки, целеуказания и корректировки артиллерии.

У ВСУ есть технические средства, чтобы не только засекать дрон в воздухе, но и определять точные координаты оператора. Однако прием против этого нашли: меняют "птичкам" программное обеспечение. Причем в полевых условиях.

Военнослужащий ВС России дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО Источник изображения: © РИА Новости

Кроме того, обе стороны применяют так называемые сбросы — кустарно изготовленные устройства, благодаря которым БПЛА поднимает в воздух гранату или мину, превращаясь в легкий бомбардировщик.

Обслуживают и ремонтируют поврежденную технику недалеко от передовой. Некоторые запасные части, например лопасти, распечатывают на 3D-принтерах.

Так же изготавливают собственные образцы. В частности, FPV-беспилотник "Упырь", который применяют в качестве камикадзе.

Кустарные изделия порой даже превосходят промышленные, которых не хватает на фронте. И власти пообещали учесть опыт боевых действий в серийном производстве.