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Известия.ru

Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

«РИА Новости»: российский самолет Ил-112В переделают под реактивные двигатели ПД-8

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, разрабатывавшийся для использования турбовинтовых двигателей, перепроектируют для использования реактивных. Об этом 19 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, изменения коснутся крыльев самолета, топливной системы и частей.

Ранее, 16 июня, вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что проект российского легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В будет модернизирован.

Необходимость внесения изменений в конструкцию самолета возникла после того, как в августе 2021 года летный образец Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Находившиеся на его борту три члена экипажа погибли. В качестве причин авиакатастрофы указывалось возгорание двигателя после попадания масла в камеру сгорания.

В феврале 2022 года в оборонно-промышленном комплексе заявили, что работы по созданию Ил-112В полностью приостановлены до завершения расследования.

Тогда же сообщалось, что после завершения расследования авиаконструкторы должны провести анализ ситуации и внести изменения в конструкцию и схемы сборки Ил-112В, чтобы не допустить новых катастроф. После этого заказчик должен утвердить все внесенные изменения и только затем работы по самолету возобновятся.


История Ил-112В началась на рубеже 1990–2000-х годов, когда было принято решение о необходимости разработки нового легкого военно-транспортного самолета. Он должен заменить в составе ВВС России устаревший Ан-26.

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