Разработчики FPV-дрона "Упырь" увеличили дальность полета вдвое

Также были созданы собственные, собираемые в России, видеопередатчик и видеоприемник, добавил представитель предприятия-производителя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Воздушный ретранслятор "Удлинитель", увеличивающий дальность полета в два раза, разработан для уральского FPV-дрона "Упырь", предназначенного для ударов в глубине фронта. Команда разработчиков также изготовила собственные видеопередатчик и видеоприемник, существенно снижающие эффективность средств радиоэлектронной борьбы, сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя.

"Командой создан воздушный ретранслятор "Удлинитель", увеличивающий дальность полета примерно вдвое, точный километраж мы не можем обозначить, так как это может сказаться на безопасности экипажей, применяющих нашу технику. "Удлинитель" имеет функцию автопосадки, у него нет конфликта частот с коммерческими дронами. Соответственно, возросла дальность применения, стабильность сигнала управления и видеосвязи обеспечена на должном уровне", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также разработчики сделали собственные, собираемые в России, видеопередатчик и видеоприемник. "На линии боевого соприкосновения используются средства радиоэлектронной борьбы, которые уменьшают тактические возможности применения дронов. Теперь, с появлением нашей новой системы передачи видео, большая часть оборудования для подавления сигнала станет бесполезной. В том числе благодаря возможности смены несущей частоты в полевых условиях, то есть при обнаружении помех на основном канале можно уйти на другой", - пояснил он.

FPV-дрон "Упырь" разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Он может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно в зоне боевых действий. Он успешно апробирован и зарекомендовал себя в боевых условиях, поражая живую силу Вооруженных сил Украины в блиндажах и укреплениях.