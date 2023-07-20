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Интерес Британии к российским танкам объяснили

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Танк Т-90 "Прорыв"
Танк Т-90 "Прорыв".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Британских специалистов, которые изучат подбитые российские танки, интересует механизм заряжания боевых машин. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

«Любая сторона захочет изучить технику, танк противника для разработки методов борьбы с ней. Думаю, что для Британии представляет интерес наш механизм заряжания. (...) И думаю, интерес для них представляет танковый баллистический вычислитель», — объяснил он.

Эксперт отметил, что британский танк Challenger — «консервативная и громоздкая» машина без автомата заряжания. По его словам, в первую очередь британцев интересует Т-90.

Ранее в июле глава штаба обороны британских Вооруженных сил адмирал Тони Радакин сообщил, что несколько подбитых в зоне проведения специальной военной операции российских танков доставили в Великобританию.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что российские танки Т-90М получили динамическую защиту, способную противостоять современным противотанковым боеприпасам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
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